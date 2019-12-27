الأهلي يواجه الهلال السعودى فى اعتزال طارق التائب بعد رحلة زيمبابوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة رينيه فايلر على تحديد موعد مشاركة الفريق الأحمر فى مهرجان اعتزال طارق التائب نجم الكرة الليبية ونادى الهلال السعودى السابق، عقب عودة الأهلى من رحلة زيمبابوى ومواجهة بلاتنيوم فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها العاشر من شهر يناير المقبل.
مهرجان اعتزال التائب سيقام فى السعودية بين الأهلى والهلال السعودى بمشاركة بعض نجوم الكرة العربية وأصدقاء اللاعب الليبى الذين لعبوا معه طوال مشواره مع الكرة، والذى امتد لسنوات طويلة وسط رحلة احتراف ناجحة خارج ليبيا ما بين تونس ودول الخليج وتركيا.
وظهر طارق التايب نجم الكرة الليبية ونادى الهلال السعودى السابق فى النادى الأهلى أمس الخميس لتوجيه الدعوة لمسؤولى القلعة للمشاركة فى مهرجان اعتزاله، وعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى لتوجيه دعوة رسمية للمشاركة فى مهرجان اعتزاله، كما تحدث مع المدير الفنى للأهلى رينيه فايلر حول هذه المباراة التى يتمنى أن تكون مهرجانا عربيا كبيرا بين كبيرى الكرة العربية الأهلى والهلال السعودى.
من جانبه قال طارق التائب إن مشاركة فريق الأهلى فى مباراة اعتزاله شرف كبير له ويأتى عقب اقتراح المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية وتم التواصل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الأحمر التى وافق على الفور.
وأوضح طارق التائب أن كان قريبا من ارتداء القميص الأحمر عام 2001 وكان على رأس لجنة التعاقد عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات حاليا ولكن لم يكتب لها النجاح فى تلك التوقيت.
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