شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم سعودى لمباراة الاتحاد والإسماعيلى فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم إدارة مباراة الاتحاد السكندرى والاسماعيلى لطاقم تحكيم سعودى، يضم كلا من: السعودى تركى الخضير ويعاونه كل من ماجد الشمرانى من خالد الضريس وخلف الشمرى حكماً رابعاً، ويستضيف الاتحاد السكندرى الإسماعيلى غداً السبت باستاد الإسكندرية فى ذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية، علماً بأن مباراة العودة ستقام على استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً، وسيتأهل الفائز من الإسماعيلى والاتحاد السكندرى مع الفائز من مباراة (المتأهل من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقية) والرجاء المغربي.

وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد العربى لكرة القدم موعد مباراتى الاتحاد السكندرى والإسماعيلى فى دور الـ8 للبطولة العربية، لتقام مباراة الذهاب بالإسكندرية يوم 28 ديسمبر الجارى بدلا من 29 من نفس الشهر، بينما يقام لقاء الإياب ليقام يوم 24 يناير المقبل بدلاً من 29 من نفس الشهر باستاد الإسماعيلية على أن يتأهل الفريق الفائز بمجموع المباراتين لدورى الأربعة.

وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.

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ويحصل بطل المسابقة على مكافأة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى.

فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائى على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16.

وكان النجم الساحلى التونسى توج بطلاً للنسخة الماضية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.