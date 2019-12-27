شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو نجم الأهلى يحتفل بالكريسماس مع عائلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الأنجولى جيرالدو، نجم النادى الاهلى ، صورة تجمعه بزوجته ونجله أثناء الاحتفال بالكريسماس عبر حسابه الشخصى على تويتر، ورفض جيرالدو فى وقت سابق فكرة الإعارة لأى نادٍ مصرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأعلن اللاعب رغبته فى الرحيل خارج مصر حال رغبة الأهلى إعارته.

وتتجه النية فى الأهلى لإعارة جيرالدو خلال يناير المقبل من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبى بدلاً منه خلال ميركاتو الشتاء.

وتلقى جيرالدو عدة عروض من أندية محلية وخارجية، أبرزها من البرازيل التى سبق ولعب فيها "جناح" الأهلى بجانب عروض من الخليج.

ويرغب اللاعب الأنجولى فى الانتقال لأحد الأندية الخارجية رافضاً فكرة اللعب فى مصر لغير الأهلى، وهو ما سيُخطر به مسئولو النادى خلال الفترة المقبلة، حينما تبدأ مفاوضات إعارته رسمياً.

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وحسم الاهلى ملف الصفقات الشتوية بعدما تعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا قادماً من أفيس البرتغالى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل كما يُكثّف الأهلى مفاوضاته لضم لاعب آخر سيكون مهاجماً بنسبة كبيرة من أجل تدعيم الهجوم الأحمر.

وشهدت الأيام الماضية حسم هذا الملف من خلال التشاور السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق ولجنة التخطيط بالنادى برئاسة محسن صالح، فبعدما تعاقد النادى مع كهربا أبلغ فايلر لجنة التخطيط بضرورة ضم مهاجم صريح.

ويتطلع الأهلى لحسم ملف المهاجم الجديد الذى ينتظر أن يتعاقد معه النادى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فالفريق يتبقى له مكان شاغر بعد ضم محمود عبد المنعم كهربا.