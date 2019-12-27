شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يطلق شارة بدء ماراثون زايد الخيرى بالسويس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فى الساعات المبكرة من صباح اليوم، الجمعة، من محافظة السويس شارة بدء ماراثون زايد الخيرى فى نسخته السادسة والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويخصص عائده هذا العام لصالح المعهد القومى للأورام التابع لجامعة القاهرة.

وحضر انطلاق الماراثون اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، ومن الجانب الإماراتى كل من السفير جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات بمصر، وعارف العوانى أمين عام مجلس أبوظبى الرياضى، ومحمد هلال الكعبى رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد، وأعضاء اللجنة المنظمة، إضافة إلى مجموعة من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومجموعة من الرياضيين.

وتصل جوائز الماراثون إلى 2 مليون جنيه، وينقسم إلى سباق لذوى القدرات والهمم لمسافة 2 كيلو متر ينطلق من أمام ديوان عام محافظة السويس وينتهى على الكورنيش، يعقبه سباق الأسوياء بمسافة 8 كيلو متر من عند طريق القاهرة السويس وصولاً للكورنيش.

وقال الدكتور أشرف صبحى، "إن ماراثون زايد الخيرى أصبح تقليداً رياضياً سنوياً ينتظره الجميع، ويؤكد مدى عمق العلاقات القائمة بين الجانبين المصرى والإماراتى، كما أن له العديد من الجوانب الإيجابية المتعلقة بأهمية نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، فضلاً عن دوره الحيوى فى دعم المؤسسات الخيرية بالمجتمع".

وأشاد وزير الشباب والرياضة بإقبال الشباب المصرى للتسجيل والمشاركة فى فعاليات الماراثون ليصبح تظاهرة رياضية سنوية تغلفها روابط الإخوة بين الشعبين الشقيقين المصرى والإماراتى، لافتاً إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ مجموعة من الماراثونات الرياضية على مدار العام فى جميع محافظات الجمهورية فى ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى نشر الرياضة داخل المجتمع، وجعلها أسلوب حياة.

يذكر أن ماراثون زايد الخيرى بدأ مشواره فى مصر عام 2014 وتم إقامة ثلاث نسخ فى محافظة القاهرة ونسخة فى الأقصر، وأخرى فى الإسماعيلية، ويقام خلال شهر ديسمبر تزامناً مع العيد الوطنى لدولة الإمارات العربية المتحدة.

التجمع فى ماراثون زايد

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المشاركون فى ماراثون زايد



ذو القدرات الخاصة فى فعاليات ماراثون زايد



ذو القدرات الخاصة يشاركون فى ماراثون زايد



فعاليات ماراثون زايد



ماراثون زايد 1



ماراثون زايد بالسويس



مشاركة الفتيات فى ماراثون زايد



وزير الرياضة فى ماراثون زايد