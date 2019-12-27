إيهاب عبدالرحمن: أتطلع لتحقيق ميدالية فى أوليمبياد طوكيو

أكد الدكتور سيف شاهين رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى أنه يثق فى قدرة إيهاب عبدالرحمن بطل مصر فى رمى الرمح على بلوغ أوليمبياد طوكيو 2020، بعد رفع الإيقاف عنه.
وقال إنه سيتم وضع برنامج خاص لتجهيز إيهاب عبدالرحمن للعودة بقوة للعبة، كما أن اللاعبة بسنت حميدة سيكون الرهان عليها أيضًا للتأهل للأوليمبياد.
وقال «شاهين» إن وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية أسهمتا فى رفع الإيقاف عن عبدالرحمن، مؤكدًا أن الدول المنافسة لمصر فى رمى الرمح قلقة من عودته، خاصة أنه بطل مميز ويمتلك خبرات كبيرة.
وأكد «شاهين» أن الدعم موجود من
وأشار «شاهين» الى أن الرقم المطلوب من «عبدالرحمن» سبق أن حققه قبل ذلك فى أكثر من بطولة بل تخطاه بخمسة أمتار تقريبًا فى الدورى الماسى وفى بطولة العالم، مؤكدًا أنه كان يواظب على التدريبات فى الفترة السابقة.
ومن جانبه قال إيهاب عبدالرحمن إنه تدرب على نفقته الخاصة رغم قرار إيقافه، وحرص علىتوجيه الشكر لكل من سانده، مؤكدًا أنه لم يفكر فى الاعتزال ويتطلع لتحقيق ميدالية أوليمبية ورفع علم مصر فى طوكيو.
ويمتلك إيهاب عبدالرحمن العديد من الفرص لضمان التأهل لأوليمبياد طوكيو ويحتاج لتحقيق رقم 84 مترًا فى أى بطولة سيشارك فيها والتى تقترب من الـ10 بطولات يأتى على رأسها بطولة الجمهورية التى تقام فى منتصف إبريل المقبل، وهى بطولة معتمدة من الاتحاد الدولى، وفى حالة تحقيقه للرقم المطلوب بضمن المشاركة فى الدورة الأوليمبية ثم يليها أكثر من بطولة منها بطولة إفريقيا التى ستقام بالجزائر فى شهر يونيو المقبل ثم جولات الدورى الماسى ويكون المشاركة بها من خلال دعوة توجه الى اللاعب وتقام جولتين من الدورى الماسى بقطر والصين وأيضًا بطولة العالم.
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