مدرب المصرى: الفوز على الطلائع أزال الضغط النفسى عن اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز

لاصوت يعلو داخل محافظة بورسعيد فوق صوت اللقاء المرتقب بعد غدٍ الأحد أمام بيراميدز باستاد الإسكندرية فى الجولة الثالثة لدور المجموعة ببطولة كأس الكونفيدرالية.

وسادت حالة ممن الارتياح بين الجماهير بعد عودة الانتصارات للفريق بالدورى بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف أحمد ياسر وإنهاء مسلسل النتائج السيئة الذى لازم الفريق مؤخراً.

وأعلنت إدارة المصرى توفير رحلات مجانية للجماهير للسفر للإسكندرية لمتابعة المباراة ومساندة الفريق البورسعيدى، على أن يتم تسجيل الأسماء بداية من غدٍ السبت حتى انتهاء الأسماء المحددة بعد موافقة الأمن على حضور ألف مشجع.

وخاض المصرى تدريباته دون راحة استعداداً لمواجهة بيراميدز، وأكد إيهاب جلال المدير الفنى

أن سبب تحسن نتائج وأداء الفريق فى مباريات الدورى يرجع للمعسكر المغلق الذى أقيم بالسويس بدلا من السفر المتكرر بين المحافظات، مشيداً بالعودة للانتصارات.

وقال جلال: الفوز سيساعدنا على التخلص من الضغط النفسى على الفريق كما يجعلنا نتقدم فى جدول الترتيب، والحمد لله مستوى اللاعبين مطمئن ودائما نلتمس لهم العذر بسبب جدول الدورى المضغوط خلال الشهر الحالى فنحن نلعب مباراة كل 3 أيام.