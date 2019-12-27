سامي الشيشيني يوجه رسالة شديدة اللهجة للاعبي الزمالك

وجه سامى الشيشينى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة شديدة اللهجة للاعبين.
وأكد الشيشيني لاعبي الزمالك أن عليهم أن يدركوا أنهم يلعبون لناد كبير له تاريخ عريق وأنهم لابد أن يكونوا على قدر المسئولية ويعرفوا جيدا أن الفانلة البيضاء لها قيمتها ومن يرتديها عليه واجبات كثيرة، وأن لاعبى الزمالك على مر الأجيال كانوا يتمتعون بالروح القتالية العالية والحب والتكاتفوالدفاع عن اسم النادى ولم يكونوا أبدا مجرد موظفين يتقاضون رواتبهم نهاية الشهر من أجل عمل روتيني.
وقال الشيشينى موجها حديثه للجميع: عليكم أن تتكاتفوا وتكونوا يدا واحدة ويسود بينكم الحب والتآخى وتعقدوا جلسات فيما بينكم كما كان يحدث من قبل من أجل المحاسبة للنفس ومعرفة الأخطاء وتصحيحها وأن يقوماللاعبون الكبار بتوجيه نصائح للشباب باعتبار أنهم قدوة لهم، مشددا على أن عودة الأداء القوى أمام زيسكو سيكون له مردود إيجابى على الجميع وسيكون بمثابة فتح صفحة جديدة مع الجماهير.
من ناحية أخرى يعقد الفرنسى كارتيرون مؤتمرا صحفيا اليوم بحسب لائحة الاتحاد الأفريقى يتحدث فيها عن مباراة زيسكو ويرد على كافة تساؤلات الإعلاميين عن لقاء الغد بينما يعقد الاجتماع الفنى عصر اليوم بملعب المباراة بحضور أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة وأحمد زاهر المدير الإدارى ومنتصر الرملاوى إدارى الفريق.
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