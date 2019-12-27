وزير الرياضة يشيد بدور المنظمين في نجاح ماراثون زايد الخيري بالسويس

وجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري وكل القائمين على تنظيم الماراثون بعد النجاح اللافت الذى حققه في نسخته السادسة التي انطلقت صباح اليوم الجمعة بمحافظة السويس، مشيراً إلى استمرار التعاون المثمر مع الإخوة الأشقاء من الجانب الإماراتي في إقامة الماراثون سنوياً ووضعه ضمن أجندة الأحداث

كما أشاد الوزير بحسن تنظيم فعاليات الماراثون في جميع مراحله والخروج به في أفضل صورة تليق بحجم الماراثون وما يحظى به من اهتمام عربي واسع يجعله واحداً من أكبر الأحداث الرياضية الخيرية في الشرق الأوسط، والذى يدلل على أهمية

وتصل جوائز الماراثون إلى 2 مليون جنيه، ويخصص عائده هذا العام للمعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، وشهد الماراثون إقبالاً كثيفاً من الشباب والفتيات الذين توافدوا من مختلف المحافظات للمشاركة في فعاليات الماراثون.

الجانب الإماراتي في إقامة الماراثون سنوياً ووضعه ضمن أجندة الأحداث الرياضية التي تستضيفها مصر.كما أشاد الوزير بحسن تنظيم فعاليات الماراثون في جميع مراحله والخروج به في أفضل صورة تليق بحجم الماراثون وما يحظى به من اهتمام عربي واسع يجعله واحداً من أكبر الأحداث الرياضية الخيرية في الشرق الأوسط، والذى يدلل على أهمية الرياضة في دعم الأعمال الإنسانية الرائدة.وتصل جوائز الماراثون إلى 2 مليون جنيه، ويخصص عائده هذا العام للمعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، وشهد الماراثون إقبالاً كثيفاً من الشباب والفتيات الذين توافدوا من مختلف المحافظات للمشاركة في فعاليات الماراثون.

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