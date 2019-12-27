شاهد.. وزير الرياضة يسلم جوائز ماراثون زايد الخيري

سلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جوائز ماراثون زايد الخيري على الفائزين بالمراكز الأولى بالماراثون بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والسفير جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات بمصر، والفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد، وعارف العواني امين عام مجلس ابو ظبي الرياضي، وطلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأوليمبية الوطنية بالإمارات.

وفاز في سباق ذوى القدرات والهمم في منافسات "الفتيات" بالمركز الأول هدي أحمد محمد، والمركز الثاني حنان ابراهيم أحمد، والمركز الثالث غادة محمد حسن، وفى سباق ذوى الهمم "رجال" فاز بالمركز الأول وليد جابر الحديدى، والمركز الثاني محمد رشاد أحمد، والمركز الثالث حامد مصطفى محمد.

وعلى صعيد ماراثون الأسوياء لمسافة 8 كيلو متر

" فتيات"، جاء بالمركز الأول آمنه بخيت، والمركز الثاني رحمه حسني نادي ، والمركز الثالث مريم ناصر.وفى سباق الرجال حل بالمركز الأول هشام بلاني، وجاء في المركز الثاني احمد صابر محمد، والمركز الثالث كان من نصيب عبد الصمد اليعقوبي.وتصل جوائز الماراثون إلى 2 مليون جنيه، ويخصص عائده هذا العام للمعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، وشهد الماراثون إقبالاً كثيفاً من الشباب والفتيات الذين توافدوا من مختلف المحافظات للمشاركة في فعاليات الماراثون.