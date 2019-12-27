الليلة.. مانشستر سيتي يسعى للثأر من وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق وولفرهامبتون، فى العاشرة إلا ربع مساء اليوم الجمعة، نظيره حامل اللقب مانشستر سيتى فى الجولة 19 من الدورى الإنجليزى الممتاز فى فترة البوكسينج داى، فى لقاء صعب على السيتزين بعد أن سقط أمام نفس المنافس فى مباراة الدور الأول التى أُقيمت على ملعب الاتحاد.

وتمكن مانشستر سيتى من تقليص الفارق مع ليستر سيتى بعد أن تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، سعيًا لمواصلة الضغط على ليفربول فى ما تبقى من الموسم على غرار ما حدث فى السنوات القليلة الأخيرة.

فى المقابل انتهت مباراة وولفرهامبتون ونورويتش سيتى بفوز الذئاب على الكنارى بهدفين لهدف ليستعيد نغمة الانتصارات

مجددًا بعد السقوط فى الأسبوع الماضى أمام توتنهام فى الثوانى الأخيرة ليستعيد ترتيبه السادس مؤقتًا.

ومن المتوقع أن يقوم مانشستر سيتى بقيادة بيب جوارديولا باستخدام المداورة بسبب ضيق الوقت بين المباريات فى فترة الكريسماس، منعًا للإرهاق وتجنب المزيد من الإصابات التى قد تؤثر بالسلب على موسم الفريق، خاصًة أنه من الصعب تعويض بعض الغيابات فى انتقالات يناير.

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فمن المنتظر مشاركة بعض اللاعبين أمثال زينشينكو على الجهة اليسرى بدلًا من ميندى، وكذلك بالنسبة لرودرى الذى تواجد على دكة البدلاء أمام ليستر سيتى

فى الأسبوع الماضى وكذلك نفس الحال بالنسبة لفيل فودين أيضًا بدلًا من بيرناردو سيلفا.

ويعتمد بيب على تشكيل مكون من: إيدرسون فى حراسة المرمى، والرباعى الدفاعى أوليكساند زينشينكو- فيرناندينيو- نيكولاس أوتامندى- جواو كانسيلو، وفى الوسط: فيل فودين- رودرى- كيفن دى بروينه، وفى الهجوم: رحيم ستيرلينج- جابرييل جيسوس- رياض محرز.

فى المقابل، لا توجد غيابات تذكر فى صفوف وولفرهامبتون قبل مباراتهم القادمة ضد مانشستر سيتى، لذا ستكون كتيبة نونو سانتو على أهبة الاستعداد لتكرار نتيجة الدور الأول بعد الفوز على حامل اللقب على ملعب الاتحاد بهدفى أداما تراورى.

ويعتمد الولفز بقيادة المدرب البرتغالى على طريقة لعب 3/4/3، بتواجد باتريسيو فى حراسة المرمى أمامه كل من سايس، كونور كودى، ديندونكير، الثنائى موتينيو ونيفيس فى الوسط وعلى الطرف جونى ودوهيرتى، وفى المقدمة الثلاثى تراورى، جوتا وخيمينيز.