مران سري للزمالك.. وجلسات نفسية للاعبين استعدادًا للقاء زيسكو

يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه الأخير فى الثالثة عصر اليوم الجمعة على استاد ليفى موانا واسا الذى يستضيف لقاء زيسكو الزامبى فى الجولة الثالثة لدورى المجموعات الأفريقى، غدا السبت، فى نفس التوقيت، حيث طلب الفرنسى كارتيرون أن يكون المران سريا بدون حضور جماهيرى أو إعلامى لمدة ٤٥ دقيقة فقط يقوم خلالها بتجربة خطة المباراة والاستقرار على التشكيل الذى سيخوض بهمباراة بطل زامبيا من بين الـ٢٠ لاعبا الذين سافروا مع البعثة إلى مدينة ندولا معقل فريق زيسكو.
وحرص الجهاز الفنى على عقد جلسات نفسية للاعبين خلال اليومين الماضيين منذ الوصول إلى مدينة ندولا كان أبرزها الجلسة التى عقدها معهم بعد انتهاء مران أمس الأول، حيث أكد خلاله أنه غير راض عن أداء بعضاللاعبين وأن الفريق الذى بدأ به المشوار وحقق معه الفوز على بيراميدز لم يكن هو الذى شاهده فى المباريات الأخيرة، وأن عليهم أن يدركوا أن وراءهم ملايين من الجماهير البيضاء تنتظر منهم أداء قوياً ومُرضياً وعليهم أن يكونوا مقاتلين داخل المستطيل الأخضر ويعيدوا نغمة الانتصارات مرة أخرى حتى يستطيع الفريق العودة للمنافسة المحلية والأفريقية وأن لقاء زيسكو المقبل سيكون فاصلا وحاسما من جميع الوجوه وأن الفوز به مهم جدا لاستعادة الثقة بينهم وبين الجماهير غير الراضية عن الفريق فى الفترة الأخيرة.
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