ماراثون زايد ينطلق اليوم بمشاركة 20 ألف متسابق

ينطلق اليوم الجمعة بالسويس ماراثون زايد الخيرى فى نسخته السادسة بمشاركة أكثر من 20 ألف متسابق، والذى تبلغ جوائزه مليونى جنيه تخصص لصالح المعهد القومى للأورام.
وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد أعلن تفاصيل ماراثون زايد الخيرى خلال مؤتمر صحفى نظمته وزارة الرياضة بحضور جمعة مبارك الجنيبى سفير الإمارات بمصر، ومحمد هلالالكعبى رئيس اللجنة العليا المنظم للماراثون.
وأكد الدكتور أشرف صبحى على أهمية وقيمة ماراثون زايد الخيرى مضيفًا أنه ليس حدثًا رياضيًا فقط ولكن مجتمعيًا أيضًا وهو فكرة عظيمة تم تطويرها ويحمل اسم الراحل العظيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وفى المقابل قال جمعة مبارك الجنيبى سفير الإمارات بمصر إن العلاقة بين مصر والإمارات ستبقى نموذجاً يحتذى به، وإنه يأمل أن تكون هذه النسخة من الماراثون سلاما وشفاء لجميع مرضى المعهد القومى للأورام.
ومن جهته قال محمد هلال الكعبى رئيس اللجنة المنظمة العليا لماراثون زايد الخيرى إن النسخة الجديدة تقام فى مصر للعام السادس على التوالى من أجل الخير والمساعدة فى تقديم يد العون لصرح طبى كبير ومهم كما تعودنا فى النسخ الماضية.
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