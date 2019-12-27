اخبار الرياضه

رياضة | الكشف عن موعد الظهور الأول لإبراهيموفيتش مع ميلان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد الظهور الأول لإبراهيموفيتش مع ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، أن إي سي ميلان حدد موعد تقديم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والذي سيكون أولى صفقات الفريق في يناير.

وأكدت الصحيفة، أن ميلان في حالة إنهاء الاتفاق رسمياً مع إبرا، سيتم تقديمه في مباراته القادمة في أمام سامبدوريا.

 

وتابعت الصحيفة الإيطالية، أن الروسونيري توصل إلى اتفاق مع صاحب الـ 38 عامًا يعود بموجبه إلى (سان سيرو) في يناير لمدة ستة أشهر مع تجديد محتمل للموسم القادم.

Advertisements

 

وأضافت لاجازيتا أن إبراهيموفيتش سيحصل على 3.5 مليون يورو بالإضافة إلى مكافأت في الستة أشهر الأولى.

  

ويحتل ميلان حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة بعد مرور سبعة عشر جولة من المسابقة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا