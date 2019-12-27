شكرا لقرائتكم وزير الشباب والرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري بالسويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، صباح اليوم ، من محافظة السويس بدء فعاليات ماراثون زايد الخيري في نسخته السادسة والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويخصص عائده هذا العام لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة.

وحضر انطلاق الماراثون اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، ومن الجانب الإماراتي كل من السفير جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات بمصر، وعارف العواني امين عام مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد، وأعضاء اللجنة المنظمة، إضافة إلى مجموعة من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومجموعة من الرياضيين.

وتصل جوائز الماراثون إلى 2 مليون جنيه، وينقسم إلى سباق لذوي القدرات والهمم لمسافة 2 كيلو متر ينطلق من أمام ديوان عام محافظة السويس وينتهي على الكورنيش، يعقبه سباق الأسوياء بمسافة 8 كيلو متر من عند طريق القاهرة السويس وصولاً للكورنيش.

Advertisements



ماراثون زايد الخيري

وقال الدكتور أشرف صبحي :"أن ماراثون زايد الخيري أصبح تقليداً رياضياً سنوياً ينتظره الجميع، وهو يؤكد على مدى عمق العلاقات القائمة بين الجانبين المصري والإماراتي، كما أن له العديد من الجوانب الإيجابية المتعلقة بأهمية نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، فضلاً عن دوره الحيوي في دعم المؤسسات الخيرية بالمجتمع.

وأشاد وزير الشباب والرياضة على إقبال الشباب المصري للتسجيل والمشاركة في فعاليات الماراثون ليصبح تظاهرة رياضية سنوية تغلفها روابط الإخوة بين الشعبين الشقيقين المصري والإماراتي، لافتاً إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ مجموعة من الماراثونات الرياضية على مدار العام في جميع محافظات الجمهورية في ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى نشر الرياضة داخل المجتمع، وجعلها أسلوب حياة.

يذكر أن ماراثون زايد الخيري قد بدأ مشواره في مصر عام 2014 حيث تم إقامة ثلاث نسخ في محافظة القاهرة ونسخة في الأقصر، وأخرى في الإسماعيلية، ويقام خلال شهر ديسمبر تزامناً مع العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.