شكرا لقرائتكم الإسماعيلى ضد الاتحاد السكندري.. أحذية المطر للاعبي الدراويش والاطمئنان على "الفار" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

اصطحب لاعبو الإسماعيلى أحذية المطر خلال سفرهم للاسكندرية ضمن برنامج الاعداد لملاقاة الاتحاد مساء غداً السبت ، فى إطار جولة الذهاب من دور الــ8 ببطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال ، وذلك تحسبا لهطول الأمطار.

ويسعى لاعبو الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية فى إطار جولة الذهاب عربيا من أجل تعويض سلسلة تعثراته المحلية.

وسيخوض الفريق مرانه الختامى غدا على ملعب الاسكندرية ، وذلك طبقا للائحة البطولة.

على الجانب الأخر ، قام سعد الشويعر ممثل الامانة العامة للاتحاد العربى لكرة القدم وماجد الرحومة المنسق العام لمباراة الاتحاد مع الاسماعيلى ومصطفى الحوسنى المراقب العام بجولة بإرجاء ستاد الإسكندرية الدولى .

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استهدفت الجولة التى شملت ملعب المباراة وغرف استبدال الملابس والحكام والاماكن المخصصة لتقنية الحكم المساعد “VAR” – استهدفت – الوقوف على اخر الاستعدادت والتجهيزات الخاصة بالمواجهة التى ستقام السبت المقبل ، فى ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بحضور جماهيرى.

وسيتأهل الفائز من الاسماعيلى والاتحاد السكندرى مع الفائز من الفائز من مباراة (المتأهل من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقية) والرجاء المغربي، وأعلن الجهاز الفنى للاسماعيلى قائمة لاعبيه تحضيرا للقاء الاتحاد السكندرى مساء السبت فى ذهاب دور الــ8 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

واستقر الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة على قيد محمود البدرى الظهير الأيسر للفريق فى القائمة العربية بعد المستوى الجيد الذى قدمه اللاعب فى مباريات الفريق السابقة، يأتى ذلك فى إطار حرص النادى على تدعيم هذا الجانب قبل مباريات الفريق القادمة بالبطولة.