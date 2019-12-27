تفاصيل رحلة علاجية جديدة للخطيب وخضوعه لجراحة آخرى

وصل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مساء الثلاثاء الماضي، إلى مطارالقاهرة الدولى قادماً من فرنسا على متن رحلة مصر للطيران رقم 800 ، حيث بعد أن أمضى هناك رحلة علاجية بدأت منذ أسبوع تقريباً، خاض خلال برنامج العلاج الطبيعى بأحد المراكز الطبية المتخصصة فى العاصمة الفرنسية باريس، للتخلص من آلام الظهر التى تنتابه بين الحين والآخر.

ويأتى ذلك بناءً على الفحوصات الطبية التى خضع لها رئيس النادى الأهلى فى باريس قبل ثلاثة أسابيع بمعرفة أحد أكبر الأطباء وأجرى أشعة حديثة من نوعها فى العالم أثبتت حاجته إلى استخدام حذاء بمواصفات خاصة وتنفيذ برنامج علاج طبيعى وفقة لرؤية الطبيب المعالج.

بدوه، أعلن عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي المصري أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء سيغادر إلى فرنسا مجددًا يوم 25 يناير المقبل للخضوع لفحوصات طبية جديدة.



وأوضح القيعي أن رحلة الخطيب العلاجية قد تشمل خضوعه لجراحة حال استمرار آلامه. حسبما ذكر موقع "صدى البلد".

وعاد الخطيب من رحلة علاجية في فرنسا وظهر في مران فريق الأهلي اليوم الخميس لتحفيز اللاعبين قبل لقاء بلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا.



جدير بالذكر أن الخطيب حضر المران الأخير للفريق الأول كرة القدم وظهر بصحة جيدة، وظهر اللاعبين والجهاز الفني بسعادة كبيرة بحضور بيبو.

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وينتظر محمود الخطيب، عدد من الملفات المعلقة داخل النادى الأهلى، أبرزها تحديد اللاعبين الراحلين والصفقة الأفريقية المنتظر إبرامها فى يناير المقبل.

الجدير بالذكر، أن محمود الخطيب قد ترأس اجتماع مجلس الإدارة، الذي جرى فى 9 ديسمبر الماضي،بفرع النادي بالشيخ زايد لمناقشة العديد من الملفات المهمة للنادي؛ جاء في مقدمتها تفعيل مشروع وحدة الأهلي الاقتصادية رؤية 2045، وتجهيز العقود من قبل لجان مختصة. حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

ونشرت صفحة النادى الأهلى عبر تويتر صورة لرئيس النادى الأهلى محمود الخطيب متمنية له سرعة الشفاء والعودة سريعاً للأراضى المصرية، وعلقت الصفحة قائلة "نتمنى لك الشفاء العاجل والعودة سالما الكابتن محمود الخطيب رئيس نادينا".



ويستعد الأهلي لمواجهة منافسه بلاتينيوم الزيمباوي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.