شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. لاعبات مصريات تألقن فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عام 2019 تألق أكثر من لاعبة فى مختلف اللعبات، واستطعن لفت الأنظار إليهن من خلال المستوى الذى تم تقديمه ، وكذلك تحقيق ميداليات او ألقاب تضاف على مسيرتهن الرياضية ، وعلى سبيل المثال نجد هانيا مورو فى السباحة ، و التى حققت 7 ميداليات فى دورة الألعاب الأفريقية على مستوى السابحة ، و هنا جودة لاعبة تنس الطاولة ذات الـ 12 عاما ، و التى تفوقت على لاعبات فرق السيدات فى مختلف المراحل ، اما ثريا محمد فلقبها الاتحاد الدولى للسلة بكليوباترا الباسكت .

هانيا مورو استطاعت أن تحقق 7 ميداليات فى بطولة دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، اغسطس الماضى ، منها 4 ذهبيات و 3 فضيات ، وكذلك حصدت 6 ذهبيات فى بطولة العالم للجامعات .

وفيما يخص هنا جودة ، فهى فتاة تبلغ من العمر 12 عاما حصدت لقب بطولة الجمهورية فى تنس الطاولة سيدات ، بعد الفوز على لاعبة الزمالك التى تبلغ 27 عاما، وتغلبت على مراجل 12 و 15 و ذ8 و 21 و سيدات ، لتحصد الاخضر و اليابس فى بطولة الجمهورية، ولم تكتفى بذلك بل حصدت ميداليات بطولة البرتغال الدولية ، و بطولة كأس العالم للقارات ، ونالت شهرة واسعة بعد طلبها دخول تحدى مع محمد 2صلاح فى تنس الطاولة ، و هو ما قبله صلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعى .

ثريا محمد ، لاعبة النادى الأهلى ومنتخب السلة، حصدت عدة ألقاب خلال العام ، منها افضل لاعبة فى البطولة الأفريقية للأندية سيدات التى استضافتها مصر ، رغم أن الأهلى حقق الميدالية البرونزية ، و كذلك حصدت لقب أفضل هدافة فى بطولة كأس الامم الأفريقية التى اقيمت بالسنغال، وحولت إخفاق المنتخب على نجاح، حيث جلاء اللقب الذى حققته رغم وقوع المنتخب فى المركز السابع بالبطولة ، كما شاركت اللاعبة مع منتخب 3/3 بمنافسات بطولة كأس أفريقيا ، و حصدت الذهبية مع الفراعنة، وأطلق عليها الاتحاد الدولى كليوباترا السلة نظرا للمستوى الذى قدمنه بالبطولة.



ثريا محمد لاعبة السلة



ثريا محمد



لاعبة السباحة

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لاعبة الطاولة



لاعبة تنس الطاولة



هانيا مورو



هانيا ووالدتها



هنا جودة 2