شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي وبلاتينيوم فى الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى ونظيره بلاتينيوم الزيمبابوي فى الثانية ظهر اليوم، الجمعة، بمقر الأهلى بالجزيرة، بحضور ممثلى الفريقين إلى جانب مسؤولى الاتحاد الأفريقى، وحكم ومراقب المباراة، للاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة، ومن المقرر أن يلتقى الأهلى وبلاتينيوم الزيمبابوى فى التاسعة مساء غد السبت، على ملعب السلام بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ووصل فريق بلاتينيوم إلى القاهرة فجر أمس، الخميس، واستقبل مسؤولو الأهلى البعثة فى المطار وعلى رأسهم سمير عدلى المدير الإدارى للفريق.

مباراة الأهلى وبلاتنيوم تقام فى حضور 10 آلاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى للشركة، فى الوقت الذى حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلى الثلاثة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

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وأنهت الجهات المعنية استعداداتها لمباراة الأهلى وبلاتينيوم، وأعرب حسام الأمين مراقب أمن المباراة من الكاف، وعبد الله كيديا مراقب عام المباراة من الكاف عن تقديرهم لجهود الشركة الأفريقية للأمن والحراسة، قائلين، "مطمنين على المباراة فى وجود الشركة الأفريقية للأمن والحراسة التى تؤمن المباراة بعد نجاحها فى تأمين البطولتين الأفريقتين بالقاهرة"، عقب زيارتهم الأخيرة لاستاد السلام للاطلاع على التجهيزات الأخيرة للمباراة.

وعن تأمين المباراة، قال اللواء هشام زيد مسئول الاستادات بالمنطقة المركزية بالشركة الإفريقية للأمن والحراسة، إنه تم الإنتهاء من الاستعدادات لتأمين المباراة، من خلال وجود بوابات الكترونية وأجهزة حديثة، وإجراء عمليات التفتيش على مراحل وتسهيل دخول الجمهور فى أسرع وقت.

وأضاف "زيد" يوجد عدد من البوابات للاستاد، حيث تخصص الأولى للإعلاميين، والرابعة لـ"الأولى يمين وشمال"، وباب "1" للإعلاميين والضيوف vip، والرابعة "للأولى يمين وشمال"، والخامسة للأولى يمين وشمال أيضاً والرابعة كذلك، والخامسة للثلاثة يمين، والسادسة المواجهة للضيوف، حيث من المقرر حضور نحو 500 مشجع للفريق الضيف.