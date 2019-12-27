شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بلاتينيوم يكشف خطته لمواجهة الأهلي فى مؤتمر صحفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر ليزوى سوى، المدير الفنى لفريق بلاتينيوم بطل زيمبابوى، وكابتن الفريق، مؤتمرًا صحفيًّا فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الجمعة، للحديث عن مواجهة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا. ويعقد المؤتمر فى قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب السلام، على أن يتبعه مران الفريق فى التاسعة، حيث يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من مران الفريق، الذى ينطلق فى التاسعة من مساء اليوم نفسه.

ووصل فريق بلاتينيوم إلى القاهرة فجر أمس الخميس، وقام مسؤولو الأهلى باستقبال البعثة حيث تواجد سمير عدلى المدير الإدارى للفريق باستقبال البعثة فى مطار القاهرة.

وتقام مباراة الأهلى وبلاتينيوم فى حضور 10 آلاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى هى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة، حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى للشركة، فى الوقت الذى حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلى الثلاثة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

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وأنهت الجهات المعنية استعداداتها لمباراة الأهلى وبلاتينيوم، حيث أعرب حسام الأمين مراقب أمن المباراة من الكاف، وعبد الله كيديا مراقب عام المباراة من الكاف عن تقديرهم لجهود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، قائلين، "مطمنين على المباراة فى وجود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة التى تؤمن المباراة بعد نجاحها فى تأمين البطولتين الأفريقيتين بالقاهرة"، عقب زيارتهم الأخيرة لاستاد السلام للاطلاع على التجهيزات الأخيرة للمباراة.

وعن تأمين المباراة، قال اللواء هشام زيد، مسئول الاستادات بالمنطقة المركزية بالشركة الأفريقية للأمن والحراسة، إنه تم الانتهاء من الاستعدادات لتأمين المباراة، من خلال وجود بوابات إلكترونية وأجهزة حديثة، وإجراء عمليات التفتيش على مراحل وتسهيل دخول الجمهور فى أسرع وقت.

وأضاف "زيد" يوجد عدد من البوابات للاستاد، حيث تخصص الأولى للإعلاميين، والرابعة لـ"الأولى يمين وشمال"، وباب "1" للإعلاميين والضيوف vip، والرابعة "للأولى يمين وشمال"، والخامسة للأولى يمين وشمال أيضاً والرابعة كذلك، والخامسة للثلاثة يمين، والسادسة المواجهة للضيوف، حيث من المقرر حضور نحو 500 مشجع للفريق الضيف.