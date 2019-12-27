شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ضد الاتحاد.. ظهور أحذية المطر والاتحاد العربى يطمئن على "الفار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطحب لاعبو الإسماعيلى أحذية المطر خلال سفرهم للإسكندرية، وذلك ضمن برنامج الإعداد لمواجهة الاتحاد مساء غد، السبت، فى ذهاب دور الــ8 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وذلك تحسبا لهطول الأمطار أثناء المران أو المباراة فى ظل حالة الطقس الباردة فى الإسكندرية، ويسعى لاعبو الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية فى إطار جولة الذهاب عربيا من أجل تعويض سلسلة تعثراته المحلية.

ويخوض الإسماعيلى مرانه الختامى اليوم على ملعب الإسكندرية، وذلك طبقا للائحة البطولة.

على الجانب الآخر، قام سعد الشويعر ممثل الأمانة العامة للاتحاد العربى لكرة القدم وماجد الرحومة المنسق العام لمباراة الاتحاد مع الإسماعيلى ومصطفى الحوسنى المراقب العام بجولة بإرجاء استاد الإسكندرية الدولى.

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استهدفت الجولة التى شملت ملعب المباراة وغرف استبدال الملابس والحكام والأماكن المخصصة لتقنية الحكم المساعد “VAR” – استهدفت – الوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمواجهة التى ستقام السبت المقبل، فى ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بحضور جماهيرى.

جدير بالذكر أن أجهزة تقنية الـ VAR وصلت بالفعل إلى الملعب وجارٍ العمل الآن على تركيبها فى الأماكن المخصصة لها.

وسيتأهل الفائز من الإسماعيلى والاتحاد السكندرى مع الفائز من الفائز من مباراة (المتأهل من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقية) والرجاء المغربى، وأعلن الجهاز الفنى للاسماعيلى قائمة لاعبيه تحضيرا للقاء الاتحاد السكندرى مساء السبت فى ذهاب دور الــ8 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

واستقر الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة على قيد محمود البدرى الظهير الأيسر للفريق فى القائمة العربية بعد المستوى الجيد الذى قدمه اللاعب فى مباريات الفريق السابقة، يأتى ذلك فى إطار حرص النادى على تدعيم هذا الجانب قبل مباريات الفريق القادمة بالبطولة.