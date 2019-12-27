اونلاين | مشاهدة مباراة الترجي ضد فيتا كلوب بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر beIN SPORT GD مجانا بدون تقطيع

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مشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب بث حي مواجهات دوري أبطال أفريقيا بث مباشر مباراة الترجي التونسي اليوم يستضيف فريق الترجي الرياضي التونسي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، غدًا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب ومن المقرر أن تقام مباراة الترجي التونسي وفيتا كلوب الكونغولي على الملعب الأولمبي برادس.

مشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب يدخل الترجي التونسي المباراة بحثًا عن الفوز وتحقيق نقاط المباراة كاملة، مستغلا عاملي الأرض والجمهور لمواصلة التحليق في صدارة المجموعة، حيث خاض الفريق مباراتين أمام الرجاء وفاز بهدفين نظيفين، وأمام شبيبة القبائل وفاز بهدف نظيف.

مشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب ويتواجد الترجي في الصدارة برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين، بينما يتقاسم المركز الثاني شبيبة القبائل والرجاء برصيد 3 نقاط لكل منهما، فكلاهما فاز في مباراة وخسر أخرى، بينما يتذيل فيتا كلوب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

مشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب وعاد الترجي لخوض غمار مباريات دوري أبطال إفريقيا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي حقق فيها أبناء الدم والذهب المركز الخامس، بعد الفوز العريض على السد القطري بستة أهداف مقابل هدفين.

مشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب بينما على الجانب الآخر يدخل فيتا كلوب المباراة، من أجل تحقيق نقاط المباراة كاملة، وإبقاء حظوظه في التأهل عن هذه المجموعة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث لم يحصد الفريق أي نقاط حتى الآن.

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مشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب وتلقى فيتا كلوب في دور المجموعات هزيمتين كانتا أمام شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون رد، وأمام الرجاء الرياض المغربي بالنتيجة ذاتها.

موعد مباراة الترجي وفيتا كلوب

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، و22:00 بتوقيت مكة المكرمة، و19:00 بتوقيت جرينيتش.

ملعب مباراة الترجي وفيتا كلوب

تقام مباراة الترجي التونسي وفيتا كلوب الكونغولي على الملعب الأولمبي برادس.

القناة الناقلة لمباراة الترجي وفيتا كلوب

تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 3، ويعلق عليها التونسي عصام الشوالي.