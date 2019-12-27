رياضة | تاريخ مواجهات الأهلي مع فرق زيمبابوي.. تفوق أحمر كاسح وهزيمة وحيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ مواجهات الأهلي مع فرق زيمبابوي.. تفوق أحمر كاسح وهزيمة وحيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي، لمواجهة نظيره بلاتنيوم الزيمبابوي، يوم غدً السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم كلا من الهلال السوداني والنجم الساحلي، وبلاتنيوم الزيمبابوي.

حيث تقابل الأهلي مع فرق زيمبابوي في 10 مباريات، نجح المارد الأحمر في الفوز في 8 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر مثلها، وسجل 17 هدفًا، واستقبل 5 أهداف.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، تاريخ مواجهات الأهلي مع فرق زيمبابوي، خلال العشر مواجهات السابقة.

الأهلي وديناموز "المواجهة الأولى"

التقى الأهلي مع ديناموز، للمرة الأولى في النسخة القديمة من البطولة بمسماها القديم "كأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري" عام 1983، وتغلب ذهابًا بنتيجة 4-1 في القاهرة، سجل الأهداف محمود الخطيب "هاتريك" ومختار مختار هدفا، وإياباً بنتيجة 2-1 في هراري.

الأهلي وهايلاندرز

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وفي عام 1991 تقابل الأهلي مع فريق هايلاندرز الزيمبابوي في الدور الثاني من البطولة، وفاز المارد الأحمر ذهابًا بنتيجة 3-1 في القاهرة، وإيابًا بنتيجة 1-0 خارج ملعبه.

التعادل الوحيد

وبعد مرور 16 عام، التقى الأهلي مجددًا مع هايلاندرز الزيمبابوي في الدور الأول من عمر المسابقة بمسماها الحديث "دوري أبطال أفريقيا"، وتعادل الفريقان بدون أهداف في زيمبابوي، قبل فوز الأهلي إيابًا بثنائية نظيفة، في القاهرة.

الأهلي وديناموز مرة أخرى

ثم التقى الأهلي مع ديناموز مرة أخرى، وكان ذلك في دور المجموعات من المسابقة، وفاز الأهلي ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2-1 و1-0.

الهزيمة الوحيدة

المواجهة الأخيرة حملت الهزيمة الوحيدة للمارد الأحمر أمام أندية زيمبابوي عام 2010، حيث خسر الأهلي بهدف نظيف أمام جانرز في ذهاب الدور الأول، قبل الفوز إيابًا بثنائية نظيفة.

فهل يستمر التفوق الكاسح للمارد الأحمر أمام أندية زيمبابوي، ويحافظ على سجلة المميز أمامهم في البطولة الإفريقية؟.