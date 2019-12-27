رياضة | الحرب مستمرة.. صراع جديد ناري بين ريال مدريد وبرشلونة على صفقة مدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرب مستمرة.. صراع جديد ناري بين ريال مدريد وبرشلونة على صفقة مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن مسئولو فريقا ريال مدريد وبرشلونة يتصارعان على ضم صفقة من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير، إلى أن الفريق الملكي قام بالاستفسار عن وضع راينير جيسوس كارفاليو المعروف باسم رينير لاعب فلامنجو البرازيلي الشاب.

وذكرت صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية، أن ريال مدريد لا يزال يواصل سياسته التعاقدية الجديدة بضم المواهب الشابة في العالم بأسعار مناسبة، حيث رصد النادي الملكي واعد برازيلي جديد يبلغ من العمر 17 عامًا يلعب لنادي فلامنجو واسمه رينير.

وتابعة الصحيفة، أن ريال مدريد تواصل مع المقربين من اللاعب البرازيلي رينير لمعرفة وضعه في فلامنجو، حيث يتميز لاعب الوسط المهاجم لفلامنجو مع معايير ريال مدريد، كما حدث في المواسم الأخيرة مع رودريغو غوس وفينيسيوس جونيور.

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ويمتلك لاعب فلامنجو شرط جزائي في عقده بقيمة 35 مليون يورو، كما أنه موضع اهتمام برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وقدم النجم البرازيلي الشاب مستوى رائع في كأس العالم تحت 17 سنة الماضية، التي توجت بها البرازيل، وانخفض الشرط الجزائي في عقده من 60 مليون يورو إلى 35 مليون يورو عندما وقع عقد تمديد عقده مع فلامنجو قبل بضعة أشهر.

ونوهت الصحيفة، أن الأمانة الفنية لبرشلونة تراقب رينير أيضًا عن كثب منذ فترة طويلة، وتنتظر اللحظة المناسبة للانقضاض عليه، ليصبح الصراع مشتعلًا بين قطبي إسبانيا لخطف الجوهرة البرازيلية الجديدة.