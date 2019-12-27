شكرا لقرائتكم حسين السيد خارج أسوار الأهلى فى الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحاول مسئولو الأهلي اقناع حسين السيد بتمديد عقده مع النادي قبل الخروج للإعارة خاصة وأن عقده مع الفريق الأحمر ينتهي بنهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي تحاول العديد من الأندية الكبيرة منها الزمالك وبيراميدز والاسماعيلي ضم اللاعب الملقب بمارسيلو بشكل نهائي حال انتهاء علاقته بالأهلي رسمياً.
ويواصل الأهلي تدريباته اليومية، عقب الفوز على الاتحاد السكندرى الاثنين الماضي بأربعة أهداف نظيفة فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى المقرر اقامتها السبت على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة في مران الفريق الجمعة، الذي ينطلق في الرابعة عصرًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي "الكاف"، فيما يقام الاجتماع الفني للمباراة في الثانية ظهراً، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني في مقر النادي بالجزيرة، بحضور ممثلي الفريقين، إلى جانب مسؤولي الاتحاد الإفريقي، وحكم ومراقب المباراة، للاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة.
ويقام المؤتمر الصحفي للمباراة في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب السلام، على أن يتبعه مران فريق بلاتنيوم في التاسعة مساء، وتقام مباراة الأهلي وبلاتنيوم في حضور 10 الاف متفرج، وتعد شركة تذكرتي هي المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمي للشركة، في الوقت الذي حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلي الثلاثة في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.
كانت هذه تفاصيل خبر حسين السيد خارج أسوار الأهلى فى الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.