شكرا لقرائتكم حسين السيد خارج أسوار الأهلى فى الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد خروج حسين السيد ظهير أيسر النادي الأهلي للإعارة لأحد الأندية التي طلبت ضمه وعلى رأسها انبي والإسماعيلي، ووافق رينيه فايلر، على إعارة حسين السيد، بعد أن طلب اللاعب الرحيل من أجل الحصول على فرصة اللعب، خاصة أنه لا يشارك مع الفريق منذ عودته من الإعارة في نادي الاتفاق السعودي، وكان مارسيلو على مقربة من الانتقال للإسماعيلي مطلع الموسم الجاري، إلا أن الخلاف المادي بين الطرفين حال دون اتمام الصفقة في وقتها ليستمر اللاعب داخل القلعة الحمراء.

ويحاول مسئولو الأهلي اقناع حسين السيد بتمديد عقده مع النادي قبل الخروج للإعارة خاصة وأن عقده مع الفريق الأحمر ينتهي بنهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي تحاول العديد من الأندية الكبيرة منها الزمالك وبيراميدز والاسماعيلي ضم اللاعب الملقب بمارسيلو بشكل نهائي حال انتهاء علاقته بالأهلي رسمياً.

ويواصل الأهلي تدريباته اليومية، عقب الفوز على الاتحاد السكندرى الاثنين الماضي بأربعة أهداف نظيفة فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى المقرر اقامتها السبت على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة في مران الفريق الجمعة، الذي ينطلق في الرابعة عصرًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي "الكاف"، فيما يقام الاجتماع الفني للمباراة في الثانية ظهراً، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني في مقر النادي بالجزيرة، بحضور ممثلي الفريقين، إلى جانب مسؤولي الاتحاد الإفريقي، وحكم ومراقب المباراة، للاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة.

ويقام المؤتمر الصحفي للمباراة في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب السلام، على أن يتبعه مران فريق بلاتنيوم في التاسعة مساء، وتقام مباراة الأهلي وبلاتنيوم في حضور 10 الاف متفرج، وتعد شركة تذكرتي هي المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمي للشركة، في الوقت الذي حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلي الثلاثة في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.