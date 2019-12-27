كلوب ينفجر.. والسبب صلاح.. والفرعون المصري يخرج غاضبًا بعد تغييره أمام ليستر سيتي

نجح نادي ليفربول في الفوز على ليستر سيتي برباعية نظيفة، في الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث حافظ "الريدز" على صدارة البريميرليغ بعد وصوله للنقطة 52.

وأبدى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي غضبه الشديد من إضاعة النجم المصري محمد صلاح لفرصة سهلة، خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام ليستر سيتي، في المباراة التي انتهت بفوز "الريدز" 4-0 في إطار البريميرليغ.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن كلوب كان غاضبا من إهدار صلاح لفرصة سهلة مبكرة خلال اللقاء، بعد تمريرة بينية مميزة من الغيني نابي كيتا.

وفضل صلاح، التسديد مباشرة من زاوية ضيقة بدلا من السيطرة على الكرة التي هزت الشباك الخارجية، لتلتقط عدسات التليفزيون كلوب وهو يعرب عن غضبه ويصرخ بصوت عال "مو"، حسبما ذكرت الصحيفة.

ومن حسن حظ صلاح، أن زملاءه تمكنوا من التعويض والفوز في النهاية برباعية دون رد خارج الديار. حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز".

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ولم يظهر صلاح في أفضل حالاته، وتم استبداله في الشوط الثاني بديفوك أوريغي، وبدت معالم الاستياء ظاهرة على وجهه.

وأجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تبديلين لفريقه أمام ليستر سيتي في الدقيقة 69، بخروج محمد صلاح ونابي كيتا، ونزول ميلنر، وأوريجي بدلا منهما.

وبدا صلاح غاضبا لحظة خروجه من الملعب، وبدت عليه علامات الدهشة والغضب.

ونجح ليفربول في الفوز أمام ليستر سيتي برباعية نظيفة، في الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الإنجليزي. وحافظ ليفربول على صدارة البريميرليج بعد وصوله لـ52 نقطة.

وبعد انتهاء 19 جولة من عمر البريميرليغ، جمع ليفربول 52 نقطة وله مباراة مؤجلة، ليبتعد عن ليستر سيتي بفارق 13 نقطة.