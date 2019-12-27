شكرا لقرائتكم خبر عن أرنب وفوطة وقفل الشبكة ..أعمال سفلية فى الملاعب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " شبكة الزمالك مقفولة .. الشبكة فيها اقفال " جملة ترددت عقب نهاية اللقاء الذى جمع بين الزمالك و الانتاج الحربى و الذى انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين ، ليزيد نزيف نقاط الفريق الأبيض، و هوما فتح المجال للحديث عن السحر و الدجل فى الملاعب المصرية ، و أحدث الأدوات المستخدمة فى هذه الحالات ، و إن كانت اخر مرة ظهر فيها السحر فى الملاعب فى بطولة امم افريقيا للشباب و التى أقيمت بمصر نوفمبر الماضى .

ورغم أن المتعارف عليه هو التحصين من السحر و الاعمال فى ملاعب القسم الثانى ، إلا أن الفكرة تطورت وانتشرت ووصلت إلى ملاعب الأندية الكبرى ، و كذلك البطولات الأفريقية للمنتخبات .

قفل الشبكة

تصريحات خرجت بعد مباراة الزمالك و الإنتاج وأن لاعبى الابيض ليس لهم ذنب فى عدم تسجيل أهداف خلال اللقاء، وأن السبب يرجع الى أن الشبكة بها قفل يمنع اللاعبين من التهديف، أوتحقيق النتيجة المطلوبة للفوز بنقاط اللقاء .



الفوطة المسحورة فى مرمى المنتخب الاولمبى

الفوطة فى المرمى

اكشف مسئولو المنتخب الأولمبي وجود "فوطة" من مرمي المنتخب الغاني خلال أحداث المباراة التي جمعت مصر و غانا فى بطولة أمم أفريقيا التى اقيمت بمصر نوفمبر الماضى ، والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ولاحظ الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، وضع الحارس الغاني فوطة خاصة مكتوب عليها "حسبي الله ونعم الوكيل.. يالله" ، اكتشف لاعبو المنتخب الأمر بعد نهاية الشوط الأول وتم ابعاد الفوطة خارج المباراة .

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ارنب شربين

الأرنب فى القسم الثانى

شهدت عدة ملاعب فى دورى القسم الثانى ، ذبح الأرانب داخل مرمى الفرق، اعتقادا ان هذا يفك النحس ، و الاعمال ، حيث قام فريق شربين فى إبريل من عام 2016 بأغرب واقعة فى دورى القسم الثانى ،عندما قام لاعبو الفريق بذبح أرنب قبل مباراتهم أمام اتحاد السنبلاوين وقيامهم بتوزيع لحومه داخل المرمى، اعتقادا منهم بأن هذا الأمر سيساهم فى تخطيهم عقبة اتحاد بسيون، وظّل فريق شربين يعانى حتي الدقائق الأخيرة من دورى القسم الثانى من أجل البقاء في المسابقة وعدم الهبوط للقسم الثالث ، كما قام مسئولى نبروه بذبح أرنب أيضا ، فى نفس الموسم على خط المرمى .

خنازير اشانتى كوتوكو

سبق لعادل المأمور حارس الزمالك السابق وكشف عن كواليس خسارة الفريق الأبيض من أشانتي كوتوكو 5/1 في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 1987، حيث ذبح الفريق المنافس عدة خنازير ونشروا الدم على حوائط غرفة خلع ملابس الزمالك هناك، وخلال المباراة ألقى عليهم الجمهور الغاني قطعاً من اللحم.

معزة النيجر

التقى المنتخب الوطنى مع النيجر فى بطولة أمم أفريقيا 2012 ، و شهدت أجواء قبل و اثناء المباراة ، أمور غريبة، وفقا لما صرح به عدد من نجوم المنتخب ، وهى المعزة التى استقبلت المنتخب فى الفندق، وكانت غريبة لها ريشتين، وعليها رسومات غريبة أيضا، وجاءت ملعب المباراة بواسطة أحد الاشخاص، و خسر الفراعنة المباراة على أرض المنافس .