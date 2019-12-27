شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة لوسائل الإعلام فى مران الأهلي اليوم بالتتش قبل مواجهة بلاتينيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسمح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لوسائل الإعلام المختلفة بحضور أول 15 دقيقة من مران الفريق الأخير، قبل مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوى فى دورى أبطال أفريقيا.

وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة فى مران الفريق، الذى ينطلق فى الرابعة عصر اليوم، الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي "كاف".

ويلتقي الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي فى التاسعة مساء غد، السبت، على ملعب السلام بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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ويحرص مسئولو الاهلي على توفير كل سُبل التركيز والاستقرار داخل الفريق قبل المواجهة الأفريقية المراقبة وحرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي على حضور جزء من مران الفريق صباح أمس، الخميس، على ملعب التتش قبل مواجهة بلاتينيوم، وقام الخطيب بالشد من أزر اللاعبين وتحفيزهم قبل اللقاء الأفريقى المهم، والذى يتطلع فيه الأهلى لتحقيق الفوز لرفع رصيده فى مجموعته بدور المجموعات بدورى الأبطال التى تضم معه كلاً من النجم الساحلى التونسى والهلال السوداني.

واطمأن الخطيب على حالة اللاعبين وروحهم المعنوية قبل مواجهة بطل زيمبابوى المرتقبة، وأشاد باللاعبين بعد الانتصارات الأخيرة محلياً والتى جعلت المارد الأحمر يتربع على قمة الدورى برصيد 24 نقطة جمعها من 8 انتصارات.

وكان محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، أكد أن الجهات الأمنية وافقت بشكل رسمى على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلى وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوى المقرر لها فى الساعة التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد السلام، ضمن الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. جدير بالذكر، أن الأهلى يمتلك 3 نقاط بالمركز الثانى بترتيب المجموعة بالتساوى مع الهلال السوداني، بينما يتزيل بلاتينيوم ترتيب المجموعة بدون نقاط، ويتصدر النجم الساحلى التونسى الترتيب بـ6 نقاط.