شكرا لقرائتكم أمير توفيق يطير إلى سويسرا بعد "الكريسماس" لإنهاء صفقة إيليكى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي خلال الأيام القادمة، وبالتحديد بعد انتهاء إجازه الكريسماس، لسويسرا لإنهاء صفقة النيجيري ايليكي مهاجم نادي لوزيرن، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر خلال الميركاتو الشتوي القادم، ليصبح ايليكي ثاني الصفقات الحمراء بعد كهربا الذي أنضم للفريق الأحمر رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف بداية من الشتاء المقبل، حيث يصر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التعاقد مع ايليكي، مفضلاً المهاجم النيجيري على كافة المهاجمين المعروضين عليه، رافضاً مقترح لجنة التخطيط بالتعاقد مع مدافع وليس مهاجم في الشتاء.

وأرسلت إدارة الأهلي عرضاً لنظيرتها في لوزيرن لشراء إيليكي مقابل 2 مليون دولار، وهو ما يعني رحيل واحد من الخماسي الأجنبي المقيد في قائمة الفريق، وان كان الأنجولي جيرالدو هو الأقرب للرحيل عن القلعة الحمراء، بعد خروجه بشكل كامل من حسابات فايلر، في الوقت الذي يطلب لوزيرن الحصول على 3 ملايين يورو للاستغناء عن خدمات ايليكي.

وأشرف فايلر على تدريب ايليكي أثناء توليه المسئولية الفنية للفريق السويسري قبل انتقاله لتدريب الأهلي، لذلك فهو يعلم جيداً امكانياته البدنية والفنية، والتي يراها مناسبة للغاية لفريقه في الوقت الحالي، وستعينه في مشواره سواء على المستوى المحلي أو الافريقي.

ويواصل الأهلي تدريباته اليومية، عقب الفوز على الاتحاد السكندرى الاثنين الماضي بأربعة أهداف نظيفة فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى المقرر اقامتها السبت على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة في مران الفريق الجمعة، الذي ينطلق في الرابعة عصرًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي "الكاف"، فيما يقام الاجتماع الفني للمباراة في الثانية ظهراً، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني في مقر النادي بالجزيرة، بحضور ممثلي الفريقين، إلى جانب مسؤولي الاتحاد الإفريقي، وحكم ومراقب المباراة، للاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة.

ويقام المؤتمر الصحفي للمباراة في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب السلام، على أن يتبعه مران فريق بلاتنيوم في التاسعة مساء.

وتقام مباراة الأهلي وبلاتنيوم في حضور 10 الاف متفرج، وتعد شركة تذكرتي هي المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمي للشركة، في الوقت الذي حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلي الثلاثة في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.