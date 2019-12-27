شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع خطة إسقاط زيسكو فى زامبيا اليوم فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مرانه الختامي اليوم استعدادا لمباراة زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، والمقرر لها غدا السبت علي ملعب ليفى مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية، وحدد الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق ، الملامح الرئيسية للتشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد، والذي سيكون الأقرب هو نفس تشكيل مباراة الإنتاج الحربي التي أقيمت في الدوري الثلاثاء الماضي وانتهت بالتعادل السلبي في الجولة العاشرة بالدوري مع الدفع بمحمد عبد السلام فى الجبهة اليمنى بدلا من حازم إمام الذى تخلف عن البعثة بسبب الإصابة .

التشكيل الذي استقر عليه كارتيرون يعتبر تشكيل اضطراري بسبب الغيابات التي يعاني منها الفريق قبل السفر الي زامبيا، حيث يغيب كل من حازم امام وشيكابالا وعبد الله جمعة للإصابة، ومحمد عنتر لأسباب فنية.

ومن المنتظر ان يضم تشكيل الزمالك في مباراة الغد : محمد أبو جبل ، محمد عبد السلام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وطارق حامد والتونسى فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومصطفى محمد.

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وحرص الفرنسي كارتيرون علي عقد جلسات مع لاعبيه لاخراجهم من الحالة النفسية السيئة التي يمر بها اللاعبون بسبب النتائج السلبية الأخيرة في الدوري واخرها التعادل مع سموحة والإنتاج الحربي، وطالبهم كارتيرون بإغلاق صفحة الدوري تماما وتحقيق المكسب في مباراة الغد لمصالحة الجماهير التي أصبحت غير راضية عن مستوي ونتائج الفريق.

كما طالب كارتيرون لاعبيه بضرورة انهاء الهجمات باحراز اهداف واستعرض تسجيل مباراة الفريق امام الإنتاج الحربي والتي أضاع خلالها لاعبو الزمالك العديد من الفرص السهلة، مؤكدا لهم ان الفوز حليفهم ولكن عليهم التركيز أمام مرمي المنافس.