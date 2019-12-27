شكرا لقرائتكم خبر عن الكرة المصرية ..بين النجاح والإخفاق فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان عاماً مليئاً بالأحداث الهامة والمُثيرة لا يمكن أن يمر 2019 من ذاكرة الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في مصر مهما مرت السنين فقد شهدت الكرة المصرية أحداثاً هامة وتاريخية ستظل خالدة في سجلات التاريخ، عام طويل شهدته الكرة المصرية على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية وكان مليئاً بالإثارة والتحديات المختلفة وبالطبع شهد العديد من الإنتصارات وكثير أيضاً من الإخفاقات .

المنتخب الأول .. خروج صادم ورحيل أجيري

ستتذكر جماهير الكرة المصرية كثيراً "صدمة" المنتخب الوطني الأول بعدما خرج من دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى استضافتها مصر الصيف الماضي ورغم أن كثير من الترشيحات والتوقعات كانت تصب في مصلحة الفراعنة لاستعادة لقب أمم أفريقيا الغائب عن خزائن الكرة المصرية منذ أخر تتويج عام 2010 إبان عهد المعلم حسن شحاتة لكن المنتخب الأول "صدم" الملايين من عشاق الكرة المصرية وخرج من دور الـ16 أمام منتخب جنوب أفريقيا.

الخروج الصادم والمُبكر من أمم أفريقيا والتي حصدت لقبها الجزائر كان سبباً في إقالة المدرب المكسيكي أجيري الذى لم يكن على قدر ومستوى طموحات جماهير الكرة المصرية فتمت إقالته وبعد فترة طويلة من المفاوضات والمباحثات مع أكثر من مدرب وطني تم تعيين حسام البدري ليكون خليفة للمدرب المكسيكي.

تذكرة طوكيو..وإنجاز أبناء غريب

نجح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي في قيادة هذا الجيل لتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بأمم أفريقيا تحت 23 سنة والصعود لأولمبياد طوكيو 2020.

إنجاز "كتيبة" شوقي غريب خفف من صدمة المنتخب الأول على الجماهير المصرية وأعاد البسمة إلى شفاه الجماهير خاصة وأن المنتخب الأولمبي أستحق اللقب عن جدارة واستحقاق وقدم عروض رائعة نال على أثرها أشادة ودعم الجماهير والمسئولين.

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الأهلي ..صدمة أفريقية

تباين أداء ونتائج النادي الاهلي في عام 2019 ما بين صدمة قاسية تعرض لها في بطولة أفريقيا عندما خرج من دور الـ16 أمام صن داونز الجنوب أفريقي بالخسارة بخماسية نظيفة وما بين التفوق محلياً وحصد لقب الدوري الذى كان بعيداً عن قلعة الجزيرة بشكل تام في الأسابيع الأولى.

الصدمة التى تعرض لها الاهلي في أفريقيا بالسقوط المُذل أمام صن داونز بخماسية نظيفة "هّزت" أركان القلعة الحمراء لكنها لم تُطيح بالأورجوياني مارتن لاسارتي من منصبه كمدير فني للفريق حيث منحته إدارة النادي الفرصة رغم الخروج الصادم من البطولة الافريقية.

واصل لاسارتي مسيرته مع الاهلي ونجح في إعادة الاتزان للفريق محلياً وحصد لقب الدوري رغم أن كثيرون توقعوا أن يبتعد الفريق عن منصة التتويج بالدوري في الموسم الماضي قبل أن يسقط مُجدداً محلياً ويخرج من كأس مصر على يد بيراميدز الذى فاز على الاهلي 3 مرات في موسم واحد ليقرر مجلس الاهلي إقالة مارتن لاسارتي ويتم التعاقد مع السويسري رينيه فايلر.

جاءت بداية فايلر مع الاهلي جيدة إلى حد كبير ومازال المدرب السويسري يقود الفريق بشكل قوي وحصد معه لقب السوبر المحلي مطلع الموسم الجاري على حساب الزمالك .

الكونفدرالية تنصف الزمالك

ربما تسير الأمور في الزمالك عكس الأهلي ، ففي الوقت الذى إهتز فيه المارد الأحمر أفريقياً وتفوق محلياً ، جاء العكس في القلعة البيضاء فالفارس الأبيض فرض هيمنته على القارة الافريقية من خلال التتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء وللمرة الثانية في تاريخ الكرة المصرية بعد الأهلي الذى كان أول نادً مصري يحصد لقب الكونفدرالية عام 2014 .

وفي الوقت الذى تألق فيه الزمالك أفريقياً وحصد لقب الكونفدرالية جاء التراجع المحلي من خلال خسارة لقب الدوري رغم أن الفريق كان متقدماً في الأسابيع الأولى من البطولة المحلية ، وأن كان الزمالك قد نجح في حصد لقب كاس مصر على حساب بيراميدز .

الأمور في الزمالك لم تكن على ما يرام بسبب أزمات اللاعبين وكذلك النتائج الأمر الذى كان سبباً في رحيل الصربي ميتشو والتعاقد مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي.