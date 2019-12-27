- 1/2
- 2/2
تعود منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، اليوم الجمعة 27-12-2019، بثلاث مباريات قوية، وبداية مباريات اليوم ستكون من ملعب بريميرو دي أوجوستو الأنجولي عندما يستضيف مازيمبي الكونجولي ضمن المجموعة الأولى التي ينافس فيها نادي الزمالك المصري.
وفي المساء تقام مباراتي مجموعة الموت بدور مجموعات أبطال أفريقيا بين الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري على ملعب الأول “محمد الخامس” في الدار البيضاء، وفي نفس التوقيت يستقبل الترجي نظيره فيتا كلوب الأنجولي في تونس من أجل الصدارة المطلقة، بعد تحقيق رجال معين الشعباني للفوز في أول جولتين.
وبعد انتهاء الشوط الأول من الديربي المغربي، ستنطلق آخر مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز بين ولفرهامبتون ومانشستر سيتي على ملعب الأول “المولينو”، وسيسعى رجال جوارديولا لاستغلال خسارة ليستر سيتي أمام ليفربول لانتزاع المركز الثاني الذي أصبحت المنافسة عليه ثنائية بعد ابتعاد رفاق محمد صلاح بفارق مريح من النقاط في الصدارة.
وفي سوريا ستقام خمس مباريات من بينهم ديربي البحر بين حطين وتشرين، وستنقل تلك المباراة على قناة سورية دراما.
كما ستلعب مباراة في الجولة الـ 13 من الدوري السعودي للمحترفين، ومباراة نهائي الدوري المكسيكي “الأبيرتورا”.
جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-12-2019 والقنوات الناقلة
|
المباراة ????
|
الموعد ⏰ + القنوات الناقلة ????
|
المناسبة ????
|
بريميرو دي أوجوستو – مازيمبي
|
الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.
???? بي إن سبورتس HD 1
|
دوري أبطال أفريقيا – الجولة الثالثة – المجموعة A
|
الرجاء البيضاوي – شبيبة القبائل
|
19:00 جرينيتش، 21:00 مصر، 22:00 السعودية.
???? بي إن سبورتس HD 1
|
دوري أبطال أفريقيا – الجولة الثالثة – المجموعة B
|
الترجي – فيتا كلوب
|
19:00 جرينيتش، 21:00 مصر، 22:00 السعودية.
???? بي إن سبورتس HD 3
|
دوري أبطال أفريقيا – الجولة الثالثة – المجموعة D
|
ولفرهامبتون – مانشستر سيتي
|
19:45 جرينيتش، 21:45 مصر، 22:45 السعودية
???? بي إن سبورتس HD 2
|
الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج” – الجولة 19
|
مونتيري – كلوب أميركا
|
2:36 جرينيتش، 4:36 فجرًا بتوقيت مصر، 5:36 فجرًا بتوقيت السعودية
|
نهائي الدوري المكسيكي “أبيرتورا”
|
بيشكتاش – جينتشلاربيرليجي
|
17:30 جرينيتش، 19:30 مصر، 20:30 السعودية.
???? بي إن سبورتس الفرنسية 1 + قناة sport klub 2 hrvatska
|
الدوري التركي الممتاز، الجولة 17
|
الوحدة – الفيصلي
|
16:50 جرينيتش، 18:50 مصر، 19:50 السعودية.
???? القناة الرياضية السعودية
|
الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 13
|
الظفرة – الشارقة
|
14:00 جرينيتش، 16:00 مصر، 17:00 السعودية.
???? دبي الرياضية 1 + أبو ظبي الرياضية HD 1 + قناة الشارقة الرياضية.
|
الدوري الإماراتي للمحترفين، الجولة 11
|
عجمان – حتا
|
16:30 جرينيتش، 18:30 مصر، 19:30 السعودية
???? دبي الرياضية 1 + أبو ظبي الرياضية
|
الدوري الإماراتي للمحترفين، الجولة 11
|
هلال كادوقلي – أهلي شندي
|
13:00 جرينيتش، 15:00 مصر، 16:00 السعودية
|
الدوري السوداني الممتاز، الجولة 10
|
الشرطة – الجزيرة
|
12:00 جرينيتش، 14:00 مصر، 15:00 السعودية
|
الدوري السوري الممتاز، الجولة 10
|
الفتوة – النواعير
|
12:00 جرينيتش، 14:00 مصر، 15:00 السعودية
|
الدوري السوري الممتاز، الجولة 10
|
حطين – تشرين
|
12:00 جرينيتش، 14:00 مصر، 15:00 السعودية
???? قناة سورية دراما
|
الدوري السوري الممتاز، الجولة 10
|
الوثبة – الساحل
|
12:00 جرينيتش، 14:00 مصر، 15:00 السعودية
|
الدوري السوري الممتاز، الجولة 10
|
الاتحاد – الكرامة
|
12:00 جرينيتش، 14:00 مصر، 15:00 السعودية
|
الدوري السوري الممتاز، الجولة 10
كانت هذه تفاصيل خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-12-2019 والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.