تعود منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، اليوم الجمعة 27-12-2019، بثلاث مباريات قوية، وبداية مباريات اليوم ستكون من ملعب بريميرو دي أوجوستو الأنجولي عندما يستضيف مازيمبي الكونجولي ضمن المجموعة الأولى التي ينافس فيها نادي الزمالك المصري.

وفي المساء تقام مباراتي مجموعة الموت بدور مجموعات أبطال أفريقيا بين الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري على ملعب الأول “محمد الخامس” في الدار البيضاء، وفي نفس التوقيت يستقبل الترجي نظيره فيتا كلوب الأنجولي في تونس من أجل الصدارة المطلقة، بعد تحقيق رجال معين الشعباني للفوز في أول جولتين.

وبعد انتهاء الشوط الأول من الديربي المغربي، ستنطلق آخر مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز بين ولفرهامبتون ومانشستر سيتي على ملعب الأول “المولينو”، وسيسعى رجال جوارديولا لاستغلال خسارة ليستر سيتي أمام ليفربول لانتزاع المركز الثاني الذي أصبحت المنافسة عليه ثنائية بعد ابتعاد رفاق محمد صلاح بفارق مريح من النقاط في الصدارة.

وفي سوريا ستقام خمس مباريات من بينهم ديربي البحر بين حطين وتشرين، وستنقل تلك المباراة على قناة سورية دراما.

كما ستلعب مباراة في الجولة الـ 13 من الدوري السعودي للمحترفين، ومباراة نهائي الدوري المكسيكي “الأبيرتورا”.

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-12-2019 والقنوات الناقلة