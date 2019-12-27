رياضة | الكسندر ارنولد.. الظهير الذهبي الذي صنعه كلوب في ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكسندر ارنولد.. الظهير الذهبي الذي صنعه كلوب في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ليفربول تحت قيادة مدربه يورجن كلوب في تحقيق فوزا كبيرا على حساب فريق ليستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكينج باور في اطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد الظهير الأيمن الشاب الكسندر ارنولد فريقه لتعزيز صدارته في البريميرليج هذا الموسم بعدما ابتعد عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني وبفارق 13 نقطة، وذلك بأقل مباراة للريدز في البطولة بسبب مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية الماضية في قطر.

وظهر ارنولد هذا الموسم بشكل متطور للغاية مع الفريق، حيث أصبح الظهير الأيمن لفريق ليفربول من أسلحة الفريق الرئيسية في الشق الهجومي، ولكن هذا التطور لم يؤثر على الجانب الدفاعي المميز لارنولد.

وكانت مباراة ليستر سيتي الأخيرة من أبرز المواجهات التي خاضها ارنولد في السنوات الماضية، حيث نجح الكسندر في تسجيل الهدف الرابع لفريقه من تسديدة رائعة على يمين شمايكل حارس فريق ليستر سيتي، وذلك بالإضافة إلى صناعة ثلاثة أهداف للفريق خلال اللقاء، وأيضاً خروج الريدز بشباك نظيفة من معقل الثعالب.

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ويرجع هذا التطور الكبير الذي شهده ارنولد إلى مدربه الألماني، وكان الظهير الإنجليزي في السنوات الماضية غير معلوم لدى الجماهير وكان أدائه به بعض القصور على الشقين الهجومي والدفاعية ولكن تحت قيادة المدرب الألماني جعل منه ظهير فريد من نوعه حول العالم، مما قد ينافس على افضل لاعب في مركزه بالوقت الحالي رغم صغر سنه.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي :-

وعزز فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة وبفارق 13 نقطة عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، ويملك فريق مانشستر سيتي فرصة اقتناص الوصافة عندما يلتقي غدا امام فريق ولفرهامبتون.

أهداف مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي :-

وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينيو الهدف الأول للريدز في الشوط الأول من اللقاء، بينما جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني عن طريق ميلنر والكسندر ارنولد وفيرمينو مرة أخرى.