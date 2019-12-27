رياضة | جيرالدو يحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيرالدو يحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو وأن أيام الجناح الأنجولي الدولي جيرالدو دا كوستا باتت معدودة داخل جدران النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية مقربة من النادي الأهلي، أن اللاعب الأنجولي سيرحل عن القلعة الحمراء في فترة الأنتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت التقارير أن جيرالدو يفضل الرحيل لنادي أوروبي، أو برازيلي، مفضلاً ذلك على الأنضمام لأحد الأندية الخليجية.

وخرج جيرالدو من حسابات المدير الفني السويسري للفريق رينيه فايلر، والذي يفضل عليه الجناح الدولي السابق أحمد الشيخ.

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في المقابل، ينتظر الأهلي قدوم عرض مناسب لتسويق جيرالدو، وذلك لإفساح المجال لضم مهاجم أجنبي جديد للقلعة الحمراء.

وإنضم جيرالدو للأهلي في يناير من هذا العام، قادماً من نادي أول أغسطس الأنجولي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بلاتنيوم ستازر بطل زيمبابوي، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك السبت المقبل 28 ديسمبر.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، خلف نادي النجم الساحلي التونسي متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط.