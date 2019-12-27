رياضة | تعرف علي لاعبي برشلونة المغادرين في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف علي لاعبي برشلونة المغادرين في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية الشهيرة تقريرا عن اللاعبين القربين من مغادرة نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2020.

حيث قالت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن كارليس ألينيا يرتبط بالانتقال إلى ريال بيتيس أو خيتافي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل الحصول على مزيد من الدقائق في ظل وجود عدد كبيرة من اللاعبين في وسط الملعب، وسيكون ناديي ريال بيتيس وخيتافي الأقرب لضمه في يناير بالإضافة إلي أبيل رويز الذي يريد الرحيل ويعتزم رويز الرحيل كونه ليس لاعبًا أساسيًا في برشلونة ، ولا يعتمد عليه في الفريق الأول على الرغم من أن لويس سواريز ليس لديه بديل واضح في مركز المهاجم رقم 9‘ ولذلك طلب رويز الرحيل والنادي منفتح للاستماع إلى العروض المقدمة له.

وأضافت الصحيفة الاسبانية أن توديبو مطلوب في العديد من الأندية بسبب عدم مشاركته بانتظام هذا الموسم في ظل وجود جيرارد بيكيه وكليمونت لينجليت، مع وجود البديل صامويل أومتيتي، ومع ذلك نظرًا لإمكانياته جذب انتباه العديد من الأندية التي تحتاج إلى دفاع قوي في سوق الشتاء وهم باير ليفركوزن وميلان وساوثهامبتون وإيفرتون الانبجيزي بالإضافة إلى موناكو الفرنسي.