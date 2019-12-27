شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة فى 2019 ..استقالة جماعية مع تعيين لجنة خماسية و الأوليمبي الحسنة الوحيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حفل عام 2019 بأحداث ساخنة للغاية داخل أروقة اتحاد الكرة ، وتحديدا فى يوليو من هذا العام عقب خروج منتخب مصر الأول بقيادة المكسيكى خافير أجيرى من دور الـ16 لبطولة أمم افريقيا التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، حيث تلى هذا الإخفاق استقالة جماعية لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبو ريدة.

وأصدر هانى أبو ريدة بيانا رسميا عقب نهاية مباراة منتخب مصر الأول أمام جنوب افريقيا فى دور الـ16 من البطولة بخسارة الفراعنة بهدف نظيف والخروج من البطولة، وأعلن أبو ريدة خلال البيان استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم ، وقال أبو ريدة، إن هذا القرار يأتي كإلتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شئ تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل.. كما أعلن البيان إقالة الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة أجيرى بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه.

وفى 20 أغسطس 2019، أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تعيين لجنة خماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى ، وعضوية كل من جمال محمد على ومحمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لتسيير أمور الجبلاية لمدة عام بعد استقالة مجلس أبو ريدة، وأوضح الفيفا في بيان له، أن اللجنة ستكون لإدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة، بالإضافة إلى مراجعة لائحة النظام الأساسي واللوائح الأخرى عند الضرورة.. وأشار الاتحاد الدولي، إلى أن اللجنة سيكون عليها تنظيم وإجراء انتخابات لجميع أعضاء اللجان الخاصة بالاتحاد بناء على القوانين الجديدة، والتمهيد لإجراء انتخابات المجلس المقبل.. وشدد البيان على أن اللجنة ستواصل عملها في موعد لا يتجاوز 31 يوليو 2020، أو بمجرد الانتهاء من مهامها والدعوة لإجراء انتخابات للمجلس المقبل.. واختتم الفيفا بيانه، بالتأكيد على أن اللجنة سيتم معاملتها بصفتها منتخبة، ولا يحق لأيًا من أعضائها الترشح في الانتخابات المقبلة للاتحاد.

ويأبى شوقى غريب ورجال المنتخب الاولمبى أن ينتهى عام 2019 دون تحقيق إنجاز يعيد الهيبة للكرة المصرية ويسعد جموع الشعب المصرى، ففى 19 نوفمبر من هذا العام انتزع أبناء شوقى غريب بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على جنوب افريقيا بثلاثية نظيفة فى قبل النهائى، لتعم الأفراح وتستعيد الجماهير ذاكرة الإنتصارات، ويصر المنتخب الأولمبى على التتويج باللقب لأول مرة فى التاريخ وهو ما تحقق على حساب كوت ديفوار يوم 22 نوفمبر حيث رفع المنتخب الاولمبى الكأس بعد الفوز الافيال بنتيجة 2 /1 ليصبح هذا المنتخب هو الحسنة الوحيدة فى 2019 فيما يتعلق بالمنتخبات الوطنية.