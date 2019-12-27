شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الجزيرة و الزمالك مع التأمين بدورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقام اليوم منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لدورى سوبر السلة رجال ، بإقامة 4 مباريات للمراكز من الأول وحتى الثامن ، حيث يلتقى الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش، و سموحة مع سبورتنج ، و مصر للتأمين مع الزمالك ، أما الجزيرة فيلتقى مع الأهلى ، وفيما يخص مباريات العودة بين هذه الفرق فتقام يوم السبت 25 يناير المقبل ، ومن المقرر أن تختتم هذه المرحلة يوم 30 ديسمبر على مستوى مباريات الذهاب ، على أن تبدأ مباريات العودة يوم 18 يناير ، وحتى 28 من نفس الشهر .

من ناحية اخرى بدأ اتحاد كرة السلة التنسيق مع أحمد مرعى المدير الفنى للمنتخب الوطنى ، لبحث تأجيل بعض مباريات دورى السوبر فى إطار استعداد المنتخب للمشاركة فى التصفيات الأفريقية التى تقام فبراير المقبل، وتولى أحمد مرعى المهمة الفنية للمنتخب خلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته عقب الإخفاق فى بطولة الافروكان التى أقيمت بمالى يوليو الماضى، ومن المقرر أن يعقد اتحاد كرة السلة مؤتمرا صحفيا غدا لتقديم الجهاز الفنى الجديد للإعلام ، ويتولى الجهاز الفنى المهمة ووضع الخطة استعدادا للمشاركة فى تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية التى تقام فبراير المقبل ..

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وجاء تشكيل الجهاز المعاون وسام جابر ومحمد سليم مدربان ووائل لطفى مدير إدارى وسامح صلاح إدارى .

وتٌعد التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة هى أولى منافسات المنتخب خلال الفترة المقبلة ، والتى سيتم خلالها توقف بعض من مباريات البطولة المحلية ، نظرا لمشاركة عدد من لاعبى الأندية فى قوام المنتخب .

وأقيمت قرعة التصفيات فى رواندا ، الأسبوع الماضى، وأسفرت عن وقوع المنتخب فى المجموعة الخامسة بجانب كلا من منتخبات أوغندا والمغرب.