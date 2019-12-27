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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سولشاير بعد رباعية نيوكاسل: نجهز فريقا للموسم القادم
الجمعة 27 ديسمبر 2019
الخليج 365
أبدى النرويجى أولى جونار سولشاير المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد سعادته بانتصار الشياطين الحمر العريض أمام نيوكاسل يونايتد فى منافسات الدورى الإنجليزى.
حقق نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى فوزا كبيرا فى المباراة التى جمعته أمام نيوكاسل بنتيجة 4 / 1 ضمن مباريات الـ 19 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، على ملعب "أولد ترافورد".
تحدث سولشاير فى تصريحات عقب نهاية اللقاء قائلا :"إنه يوم جيد لنا، لم نخسر هذا الموسم مباراتين متتاليتين واليوم أظهرنا ردة فعل جيدة بعد الخسارة من واتفورد".
وتابع سولشاير،"هذا الموسم تجهيز للموسم المقبل، ولكننا نريد الفوز ببطولات هذا الموسم حتى وإن كنا لن نحقق بطولة الدورى".
وواصل المدرب النريوجى،"هذا النادى اعتاد على كرة قدم هجومية سهلة، وفريق داخل الملعب بهوية وشخصية قوية، وهذا ما نعمل على استعادته، لا نعرض مدى سوء اصابة ماكتومناى بعد، على الأرجح لن يلعب السبت ضد بيرنلى".
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