أكد "هاني زادة"؛ عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق في زامبيا ,انتهاء أزمة ضياع أحذية اللاعبين.
وقال "زادة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء الانوار" والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" : بعثة الفريق تضم 50 فردا لو افترضنا أن لكل فرض حقيبتين فسيكون لدينا 100 حقيقة على الأقل؛ ومن الطبيعي أن تضيع حقيبة
وتابع :أي شخص معتاد على السفر معرض لضياع حقيبة وهذا أمر يحدث في أي مكان ,معقبا : إدارة النادي تصرفت سريعا أيضا وقامت بإرسال أحذية للاعبين وسوف تصل غدا على الأكثر
ويلتقي الزمالك بزيسكو الزامبي يوم السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا .
كانت هذه تفاصيل خبر «هاني زادة » يكشف تفاصيل انتهاء ازمة «احذية الزمالك» المفقودة قبل مواجهة زيسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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