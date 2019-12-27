شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهدد اللاعبين بتجميد المستحقات لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، لاعبى الفريق بتجميد مستحقاتهم المادية لنهاية الموسم حال الخسارة فى موقعة الاتحاد السكندرى وامتداد مسلسل تراجع النتائج ببطولة الدوري للبطولة العربية التى يتطلع الدراويش لحصد لقبها للمرة الاولى فى تاريخه بعد الغياب عن منصات التتويج المحلية والافريقية منذ زمن طويل.

وتلقى الاسماعيلى خسارتين على التوالى أمام الأهلى بهدف دون رد ثم المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتجمد رصيد الدرأويش عند النقطة الثالثة عشرة محتلا المركز التاسع بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 6 اهداف وتلقت شباكه 10 أهداف، وخسر الدرأويش 17 نقطة بعد مرور 10 جولات من المسابقة.

وتجمد رصيد الدراويش عند النقطة الثالثة عشرة محتلا المركز التاسع بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 6 اهداف وتلقت شباكه 10 أهداف، وخسر الدرأويش 17 نقطة بعد مرور 10 جولات من المسابقة.

يختتم غداً الجمعة فريق الاسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى المقررر لها السادسة مساء السبت على ستاد الاسكندرية بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية .

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وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات ربع النهائي لضمان العدالة بين الفرق.

وكان الإسماعيلي قد تخطى الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحريني بمجموع 3-0 في اللقائين.

ويستضيف استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً ، وسيتأهل الفائز من الاسماعيلى والاتحاد السكندرى مع الفائز من الفائز من مباراة (المتأهل من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقية) والرجاء المغربي.