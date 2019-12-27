شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية يعود للقاهرة بعد مشاركته في "شمال أفريقيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة منتخب مصر لكرة السيدات تحت 20 سنة إلى القاهرة اليوم الجمعة بعد المشاركة فى بطولة شمال أفريقيا التى استضافتها الجزائر فى اطار اعداد الفراعنة للتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية و كأس العام، حيث خاض المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة فى أولى تجاربه الودية منافسات بطولة شمال افريقيا الودية التي أقيمت بالجزائر ضمن استعداداته لمواجهة المغرب في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وخاض المنتخب الوطني مباراتين في بطولة شمال افريقيا أمام الجزائر وانتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف ، بينما قدم المنتخب الوطني آداءً قويا أمام المنتخب التنزاني في ختام البطولة ونجح في الخروج بالتعادل بعد التأخر بهدف في الدقائق الأولي ، ومن المقرر أن تعود البعثة لأرض الوطن غدا الجمعة.

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وأكدت سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف على الكرة النسائية أن مشاركة المنتخب رغم حداثته في شمال أفريقيا كان مخاطرة كبيرة خاصة أن المنتخب خضع لفترة اعداد مدتها شهر ونصف الشهر فقط بعد تكوينه، في مواجهة منتخبات لها باع كبير مثل المنتخب الجزائري صاحب الخبرات الكبيرة في اللعبة وايضا منتخب تنزانيا

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وأضافت أن إصرارها على خوض البطولة جاء بهدف اكتساب الخبرات الدولية للاعبات وهو ما تحقق بنسبة كبيرة بالتخلص من رهبة مواجهة الفرق الكبيرة والتعود علي أجواء البطولات الكبيرة بالإضافة إلى الوقوف علي مستوي المنتخب المصري لبدء التخطيط للمرحلة المقبلة.

وأعربت عبد الحق عن ثقتها في الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف ومعاونيه مصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمي وعصام عمر مخطط الاحمال ووجهت لهم الشكر مؤكدة على ثقتها أيضا في قدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية امام المغرب في تصفيات كاس العالم