شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وزيسكو عصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الخامسة عصرا باستاد ليفي موانا واسا بحضور الثلاثي هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق في زامبيا وأيمن حافظ المنسق العام و أحمد زاهر المدير الإداري للفريق، بينما يقام المؤتمر الصحفي للمباراة في العاشرة صباح اليوم الجمعة بحضور الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، في نفس السياق قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، بالتركيز على النواحي التكتيكية في مران الأمس والذي أقيم بالملعب الفرعي لاستاد ليفي موانا واسا في زامبيا، استعدادا لمباراة زيسكو يونايتد الزامبي المقرر لها غدا السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

كما حرص الفرنسي باتريس كارتيرون على تقسيم اللاعبين إلى ثلاثة مجموعات للتدريب على الكرة من لمسة واحدة وسرعة الارتداد من الخلف إلى الأمام، وقاد كارتيرون بنفسه فقرة فنية مع مجموعة والأخرى تحت قيادة سامي الشيشيني المدرب العام للتدريب على التحرك بدون كرة في مساحات وتحت ضغط.

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وكان الحراس الثلاثة للفريق محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي قد خاضوا تدريبات خاصة تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس على هامش مران الفريق حيث بدأت التدريبات بمران بدني قوي أعقبه التسديد على المرمى من عده جهات من داخل وخارج منطقة الجزاء ، وشهدت تألق الثلاثي بصورة كبيرة.

فيما حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على متابعة تدريبات الاحماء مع اللاعبين في المران وقام اللاعبون بالجري حول الملعب وتدريبات احماء لمدة ربع ساعة تحت قيادة كارتيرون.

ويدخل الزمالك مران اليوم بقائمة مكتملة من اللاعبين، حيث تخلو قائمة الإصابات من أي لاعب من المتواجدين في بعثة الفريق في زامبيا، وهو ما يمنح المدير الفني للفريق إمكانية أفضل لاختيار التشكيل الذي يحقق الفوز في مباراة غدا.