أهداف الخميس.. اكتساح ليفربول.. وسقوط تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأهداف ليوم الخميس 26 ديسمبر. أهداف مباراة ليستر سيتي وليفربول هدفا مباراة بورنموث وأرسنال هدف إيفرتون في بيرنلي Advertisements أهداف مباراة كريستال بالاس ووست هام هدفا مباراة شيفيلد وواتفورد هدفا ساوثهامبتون في تشيلسي هدف أستون فيلا في نورويتش أهداف مباراة توتنهام وبرايتون

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