بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد خلال مؤتمر صحفي

يقدم نادي بيراميدز مديره الفني الجديد لفريق الكرة، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بعد إتمام الاتفاق مع المدرب مؤخرا من قبل مجلس الإدارة.
وسيعقد المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي مؤتمرا صحفيا في الخامسة
وأتمت إدارة النادي اتفاقها مع المدير الفني الجديد، والذي سيكون اسما كبيرا يليق بمكانة نادي بيراميدز وأهدافه وتطلعاته للمنافسة لحصد كل البطولات التي يشارك بها.
وسيكون متاحا أمام وسائل الإعلام حضور المؤتمر الصحفي والربع ساعة الأولى من التدريب الأول للمدرب مع فريق الكرة في ملعب الدفاع الجوي.
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