ابراهيموفيتش يوافق على العودة الى ميلان لمدة ستة أشهر



أكدت تقارير صحافية ايطالية الخميس أن النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش توصل الى اتفاق مع ناديه السابق ميلان الإيطالي لكرة القدم للعودة الى صفوفه بعقد لمدة ستة اشهر.



وأفادت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن ابراهيموفيتش (38 عاما) قبل بعرض النادي اللومباردي، ومن المتوقع أن يصل الى ميلانو "في الايام المقبلة".



وأضافت "توصل الطرفان الى اتفاق وهما بصدد انهاء الصفقة. سيعود السويدي الى الروسونيري".



ووفق التقارير، سينضم ابراهيموفيتش الى ميلان بعقد لمدة ستة أشهر مقابل ثلاثة ملايين يورو، مع بند خيار التمديد لسنة اضافية.



وبات السويدي لاعبا حرا منذ مغادرته لوس انجيلس غالاكسي الاميركي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد أن انضم الى صفوفه في آذار/مارس 2018 وسجل معه 52 هدفا في 56 مباراة فقط.



وإذا ما صحت الانباء، من المتوقع أن يخوض الدولي السويدي السابق اولى مبارياته مع ميلان في الخامس من كانون الثاني/يناير 2020 امام سمبدوريا مع عودة عجلة الدوري الى الدوران بعد انتهاء فترة الاستراحة الشتوية.



وأفادت "لا غازيتا" أن "ابرا، الذي لم يخض اي مباراة منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، سيكون بحاجة لأسبوعين او ثلاثة لاستعادة مستواه".



ويأتي التعاقد مع ابراهيموفيش في إطار سعي إدارة نادي ميلان وقف النتائج السلبية للفريق الذي حقق فوزين فقط في مبارياته السبع الأخيرة، إذ يحتل المركز الحادي عشر ومني الاحد الماضي بأسوأ خسارة له في الدوري منذ 21 عاما عندما سقط بخماسية نظيفة امام مضيفه اتالانتا.



وخاض العملاق السويدي موسمين مع ميلان بين عامي 2010 و2012 سجل خلالهما 42 هدفا في 61 مباراة، وساهم في تحقيق النادي آخر لقب له في الدوري المحلي في موسم 2010/2011 حين كان معارا من برشلونة الاسباني.





المصدر: فرانس برس