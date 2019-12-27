رياضة | ريال مدريد يتطله لضم صفقة خيالية في الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتطله لضم صفقة خيالية في الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في حسم صفقة من العيار الثقيل خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في إطار خطة إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الملكي بصفقات قوية للمنافسة على كافة البطولات في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يسعي للتعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم، حيث يرغب مسئولي الملكي في الحفاظ على العلاقة الجيدة مع إدارة باريس لتسهيل عملية انتقال اللاعب لقلعة "سانتياجو برنابيو" في الصيف.

Advertisements

وتلقي فكرة تعاقد ريال مدريد مع "مبابي" دعم كبير من جانب نجوم الملكي، حيث يري سيرجيو راموس قائد الفريق الملكي، أن المهاجم الفرنسي لاعب رائع وسريع وسيكون واحد من أفضل اللاعبين في العالم، بينما يعتبر كارفخال التعاقد مع نجم باريس خطوة إيجابية للملكي، كما أبدي زيدان اعجابه باللاعب كثيرًا.

وينتهي عقد "مبابي" مع باريس سان جيرمان في موسم 2021- 2022، ويرفض اللاعب تمديد تعاقده مع النادي الباريسي، ولكن محاولات إدارة باريس واغراءاته مستمرة للحصول على توقيع اللاعب على عقد جديد، لكن لا تزال أمر استمرار اللاعب مع الفريق الباريسي غير مؤكد حتي الآن.

وكان نادي ريال مدريد حاول التعاقد مع مبابي الصيف الماضي لكنه واجه معوقات كبيرة من إدارة باريس سان جيرمان والتي تمسكت باستمرار اللاعب لرغبتها في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.