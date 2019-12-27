رياضة | التشكيلة المتوقعة لمباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيلة المتوقعة لمباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق ولفرهامبتون اليوم الجمعة 27 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعد هذة المباراة هي الأخيرة في الجولة الحالية.

وكان فريق ليفربول قد نجح بتحقيق اكبر انتصار في الجولة حتى الآن بفوز على فريق ليستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الكينج باور، بينما فاز فريق مانشستر يونايتد على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي الماضية في الدوري الإنجليزي :-

ونجح فريق مانشستر سيتي بالجولة الماضية في تحقيق الفوز على فريق ليستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، ويملك السيتي فرصة اقتناص المركز الثاني في حال الفوز على الولفز مساء اليوم ويبتعد عن ليستر سيتي بفارق نقطتين.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون :-

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق ولفرهامبتون في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

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التشكيلة المتوقعة لمانشستر سيتي في مباراة ولفرهامبتون :-

واستقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على التشكيلة التي سيخوض بها مباراته ضد الولفز، حيث يسعى الفريق الأزرق لتحقيق فوز جديد في البريميرليج، وتأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - ستونز - فيرناندينيو - ميندي.

خط الوسط : كيفين دي بروين - برناردو سيلفا - رودري - رياض محرز - رحيم سترلينج.

خط الهجوم : سيرجو اجويرو.

وسوف تذاع المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق الولفز عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD، حيث تخصص دائما مجموعة قنوات بين من أجل إذاعة جميع المنافسات الخاصة بالبطولات الإنجليزية.