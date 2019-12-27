رياضة | أهداف مباراة - ليستر سيتي 0 × 4 ليفربول | الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - ليستر سيتي 0 × 4 ليفربول | الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سحق فريق ليفربول الإنجليزى مضيفه ليستر سيتى بأربعة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "كينج باور" فى الجولة الـ 19 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" ضمن مواجهات جولة "البوكسينج داى" التى تقام فى اليوم التالى للكريسماس.