رياضة | مباريات مرتقبة لإتحاد الشرطة والشمس وطوخ وبهتيم وبنها في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات مرتقبة لإتحاد الشرطة والشمس وطوخ وبهتيم وبنها في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام 7 مباريات مرتقبة، في الثانية والنصف من عصر السبت، في إطار منافسات الجولة الأخيرة للدور الأول، من مجموعة القاهرة للقسم الثالث، ويحصل فريق مركز شباب بطا على راحه.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" مباريات الجولة الـ 14

1- الشرطة مع السكة الحديد

في واحدة، من أقوى مباريات الأسبوع يستضيف فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز التاسع بقيادة عفت نصار برصيد 18 نقطة نظيره فريق فريق السكة الحديد المتصدر بقيادة جمعة مشهور برصيد 28 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية، فوز اتحاد الشرطة على سراى القبة بهدفين مقابل هدف، وتعادل فريق السكة الحديد مع فريق بهتيم بدون أهداف.

2- بهتيم مع مصر للتأمين

يستضيف فريق بهتيم صاحب المركز الثامن بقيادة إبراهيم هيكل برصيد 18 نقطة فريق مصر للتأمين وصيف المجموعة بقيادة عمرو عبده برصيد 23 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية، تعادل بهتيم مع السكة الحديد بدون أهداف، بينما فاز مصر للتأمين على الشمس بهدفين مقابل هدف٠

3- الشمس و العبور

يخوض فريق الشمس صاحب المركز السابع بقيادة طه شحاته برصيد 19 نقطة لقاء هام مع فريق العبور صاحب المركز الثالث بقيادة عطيه السيد برصيد 22 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية، هزيمة الشمس من مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف، ولعب فريق العبور مباراتين مؤخراً، فاز على فريق الغابة بهدفين نظيفين وتعادل مع فريق الماظه بدون أهداف.

4- ألماظة مع بنها

يلعب فريق ألماظة صاحب المركز السادس بقيادة أحمد جابر وأحمد علي برصيد20 مع فريق بنها صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد عثمان برصيد 12 نقطة.

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وشهدت الجولة الماضية فوز بنها على المرج بهدف نظيف، وتعادل ألماظة مع العبور سلبيا٠

5- البلاستيك مع الغابة

يواجه فريق البلاستيك صاحب المركز الخامس بقيادة تأمر عبد الخالق برصيد 20 نقطة فريق الغابه صاحب المركز العاشر بقيادة عبد الحميد ميدو برصيد 18 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية، فوز البلاستيك على الأميرية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

6- المرج مع شباب الأميرية

يلتقي فريق المرج صاحب المركز الحادي عشر بقيادة على سليمان برصيد 17 نقطة مع فريق شباب الأميرية صاحب المركز الرابع عشر قبل الأخير بقيادة خالد سعد برصيد 12 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية، خسارة المرج من بنها بهدف، وتلقى الأميرية الهزيمة على ملعبه من فريق البلاستيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

7- طوخ مع سراى القبة

يلعب فريق طوخ صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد خطاب برصيد 14 نقطة مع فريق سراى القبة صاحب المركز الأخير بقيادة عماد السيد برصيد 4 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية تعادل طوخ مع مركز شباب بطا بهدف لكل منهما، وتلقى الهزيمة سراى القبة من اتحاد الشرطة بهدفين مقابل هدف.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 28 نقطة

2- مصر للتأمين 23 نقطة

3- العبور 22 نقطة

4- شباب بطا 22 نقطة

5- البلاستيك 20 نقطة

6- ألماظة 20 نقطة

7- الشمس 19 نقطة

8- بهتيم 18 نقطة

9- الشرطة 18 نقطة

10- الغابه 18 نقطة

11- المرج 17 نقطة

12- طوخ 14 نقطة

13- بنها 12 نقطة

14- الأميرية 12 نقطة

15- سراى القبة 4 نقاط