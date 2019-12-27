شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحسم مصير «فالفيردي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الساعات القليلة الماضية اجتماعا بين مسؤولى الإدارة العليا في برشلونة، يتقدمهم الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، لترتيب أوراق النادى الكتالونى، خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن بارتوميو اجتمع مع الإدارة الرياضية بالنادى بقيادة إريك أبيدال، حيث قدم الأخير إرشادات خاصة بالصفقات التي تمت الموافقة عليها، وستبدأ المفاوضات بشأنها خلال الأسابيع المقبلة.

ويريد برشلونة بدء الميركاتو الصيفى مبكرًا على شاكلة ما حدث في صفقة الهولندى فرينكى دى يونج بالموسم الماضى، لضم اللاعبين بأفضل سعر ممكن.

ويسعى مسؤولو البارسا إلى ضم لاعبين تقل أعمارهم عن 25 سنة، لكن تظل الأزمة الكبيرة في برشلونة هي كتلة الرواتب المرتفعة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة خصص 75 مليون يورو للصفقات، وسيضاف لها الأموال التي سيتم الحصول عليها من بيع بعض اللاعبين مثل فيليب كوتينيو. وسيعمل برشلونة على ضم لاعب واحد فقط في كل خط، وأبدت الإدارة الرياضية في برشلونة بالفعل اهتمامها بأكثر من لاعب في الميركاتو.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة لن يقوم بأى صفقة ضخمة، إلا إذا سنحت في الميركاتو فرصة لضم لاعب مميز جدًا، حيث دخل إيرلينج هالاند، مهاجم فريق سالزبورج النمساوى، ضمن دائرة اهتمامات البارسا خلال الفترة المقبلة، حيث يراه مسؤولو النادى الكتالونى أنه البديل الأنسب للأوروجويانى لويس سواريز في خط الهجوم.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة مصير المدرب إرنستو فالفيردى، حيث يرغب مسؤولو برشلونة في تمديد عقده لموسم آخر، حيث يعد الإسبانى أولوية لدى الإدارة الكتالونية.

وفى نفس الوقت، تبحث إدارة برشلونة عن بدائل على مقعد المدير الفنى، وذلك تحسبًا لأى أمر قد يحدث. وتناول الاجتماع مسألة تحسين عقد المدافع الفرنسى كليمنت لينجليه، بالإضافة إلى التجديد للحارس الألمانى أندريه تير شتيجن.

كانت الفترة الماضية قد شهدت انتقادات لاذعة من جانب جماهير البلوجرانا ضد فالفيردى، حيث طالبت بضرورة رحيله بسبب سقوط الفريق الكتالونى في بعض النتائج السلبية، إلى جانب عدم تقديم مستوى مميز وضعف شخصيته.

يذكر أن تقارير صحفية كانت قد أكدت اقتراب كومان، المدير الفنى لمنتخب هولندا، من تولى المهمة الفنية للفريق الكتالونى خلال الموسم المقبل.