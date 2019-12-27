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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتفاق جنتلمان بين برشلونة وبيتيس بشأن ألينيا
الجمعة 27 ديسمبر 2019
الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادى برشلونة قد توصل لاتفاق مع نظيره ريال بيتيس لانتقال كارليس ألينيا لاعب البارسا إلى بيتيس حتى نهاية الموسم الجارى، بداية من شهر يناير المقبل مع سوق الانتقالات الشتوية.
ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن الاتفاق تم بالفعل بين برشلونة وريال بيتيس على انضمام كارليس ألينيا إلى بيتيس على سبيل الإعارة، وأن الاعلان الرسمى سيكون خلال ساعات.
وأوضحت الصحيفة أن برشلونة اشترط عدم وضع بند خيار شراء اللاعب، والإعارة ستكون حتى نهاية الموسم فقط، خاصة أن النادلا الكتالوني يرى بأن اللاعب صاحب الـ 21 عامًا مستقبل الفريق.
وستعطى اعارة ألينيا الفرصة للظهور بشكل أكبر، واكتساب مزيد من الخبرة للعودة من جديد إلى برشلونة ومساعدة الفريق.
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